尼莎狂灌議員轟柯文哲太瞎　「像主治醫師把病人放下不管」

記者皮心瑀／台北報導

受到尼莎颱風外圍環流和東北季風的共伴效應影響，北台灣整日暴雨，台北市各地皆有災情，但身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲卻仍選擇在中部繼續輔選行程，並稱有有台北市副市長彭振聲坐鎮，讓國民黨台北市議員游淑慧氣得大罵，「感覺就像一個主治醫生把病人放下不管，然後說有住院醫生」。

▲台北市長柯文哲前往康樂隧道視察搶通狀況 。（圖／記者李毓康攝）

由於大雨不斷，台北市陸續傳出淹水，而內湖康樂隧道邊坡土石更滑落，雙向車道受阻，柯文哲人卻不在台北市，面對媒體多次詢問是否北返，他強調，有彭振聲坐鎮台北，因為透過LINE都很清楚，且早上已對彭振聲、北市消防局長吳俊鴻下令，「台北有大雨特報我知道，我們都有掌握狀況。」也指出一個比較健全的政府，不管長官在哪裡，所有底下人員都能按照SOP自動自發進行，才是一個比較文明國家的做法。

面對外界罵聲，柯文哲最終取消2個傍晚掃街行程，提早返回台北市；而柯文哲回到台北市之後，則趕往康樂隧道視察搶修進度，並下令盡可能在17日上午6時完成清運並通車，坍方處目前則已搶通。

值得注意的是，包括國民黨台北市長參選人蔣萬安、民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍台北市參選人及前台北市副市長黃珊珊也都在16日晚間接連到場關心災情。

游淑慧批評，柯文哲放下豪雨災情去輔選，黃珊珊又幫忙緩頰稱市府有分層負責，意思市長不必事必躬親，「是我們那裡搞錯了嗎？該坐鎮勘災救災的，到底是現任市長，還是市長候選人？」

游淑慧質疑，上次錢櫃大火，柯文哲在外縣市，這次豪雨成災，柯文哲也在外縣市，「會不會太瞎啊，感覺就像一個主治醫生把病人放下不管，然後說有住院醫生。」