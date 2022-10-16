柯P被誤稱「台灣民進黨主席」　回應蔡壁如論文案：辭職樹新典範

▲台北市長柯文哲（中）赴南投市為民眾黨縣議員候選人簡千翔（右）助選。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

即將卸任台北市長的台灣民眾黨主席柯文哲今天赴中部輔選，早上先前往南投市陪同南投縣議員候選人簡千翔掃街拜票；南投市今天陰雨不斷、氣溫微涼，柯文哲等一行人早上8時起於南投市場徒步掃街一小時，隨後轉往太和宮與廟方一起享用碗粿、互動熱絡。

不過廟方司儀在眾人舉香參拜神明時，口誤將柯文哲稱為「台灣民主進步黨主席」，但他不以為意，儀式後繼續接受媒體聯訪、並轉往中興新村第三市場等地點拜票。

民眾黨大將蔡壁如因論文涉抄襲遭德明財經科大撤銷碩士學位，柯文哲先前也自承要求蔡壁如辭去立委，現場媒體問及蔡是否有反對或有所反感？柯文哲表示，他也覺得這整個事件不太符合常規，但仍強調蔡壁如是自主性很高的人，也蠻負責任地去承擔這一切，「我也跟她講說在現階段不要去干擾整個民眾黨選後的發展，我們還是要樹立一個新的典範，她也願意（辭）。」

媒體另問及外界抨擊他在北市操作「討厭陳時中就投黃珊珊」的「棄陳保黃」效應，柯文哲苦笑回答，常發現選民是不喜歡誰、就轉去投另一人，不只台灣、美國也一樣：2020總統大選看起來像只有川普一個候選人，同年台灣大選看起來也只有一個韓國瑜，「從民進黨和小英的得票就很清楚，大概有300萬票是不想讓韓當選所以投過去」；他認為雖然負面選舉還是一個常態，但希望台灣選舉能走向比較正面、選好的人。

媒體也問及是否擔心南投選情淪為藍綠對決、夾殺小黨？柯文哲說，多席次的選舉比較不會變藍綠對決，單一席次才會，但他最近也在思考到底台灣政治出了甚麼問題？常說「選舉制度決定政治制度，政治制度決定社會經濟制度」，台灣不是走內閣制，現況是民進黨一黨獨大、選舉贏者全拿、（在野黨）完全無法制衡，造成選舉非常激烈。

柯文哲表示，自己常開玩笑說，前總統李登輝任內執行6次憲改，再加上陳水扁1次，共7次憲改的結果是「只有在李登輝任內可以用、現在就很難用了」，李登輝是一個很節制的人，還算是一個哲學家總統，換成別人當，整個制度就越走越偏了，這也是一時間無法改變的事情，「再努力吧。」