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上游水庫洩洪！北市今上午8時「水門只出不進」　開放紅黃線停車

▲▼北市16日早上8點執行只出不進管制措施，車停河濱的車主請快移車。（圖／北市水利處提供）

▲北市16日早上8點執行只出不進管制措施，車停河濱的車主請快移車。（圖／北市水利處提供）

記者袁茵／台北報導

受颱風「尼莎」與東北季風共伴效應影響，石門水庫上游集水區持續降雨，水庫接近滿庫狀況，因此進行1270秒立方公尺洩洪；台北市政府表示，已於16日上午8時執行全市疏散門「只出不進」管制措施，並配合開放紅黃線停車。

台北市政府16日表示，陽明山擎天崗累積雨量已達近700毫米，陽金公路往金山方向，中興路口前因土石流嚴重，16日凌晨緊急雙向封閉，禁止通行；經新工處同仁冒大雨連夜搶修，已於上午6時30分搶通，開放通行。

台北市災害防救辦公室提及，預估愈今、明兩天的雨勢比昨日更大，山區部分道路及步道可能發生坍方、土石流，請民眾暫時不要上山，以策安全。截至今日7時，北市接獲災情通報3件，包括2件土石坍塌、1件路樹倒塌，目前均已處理完畢。

此外，北市水利處指出，石門水庫上游集水區持續降雨，且水庫接近滿庫狀況，洩洪量可能因上游降雨持續增加，將於10月16日上午8時執行疏散門「只出不進」管制，請在河濱公園活動人員車輛務必注意相關訊息，並儘量減少活動，已停放於河川區內之車輛，也請儘早駛離移至堤內。北市交通局表示，今天上午8時將配合開放紅黃線停車。

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