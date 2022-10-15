葫蘆寺大典北市三腳督零互動　蔡英文不捨陳時中：為防疫頭髮都白了　　

記者陳家祥／台北報導

台北葫蘆寺今年適逢建廟75周年，15日舉辦「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，台北市長三組候選人與總統蔡英文都到場。蔡在致詞時說，過去2年多靠著全民團結以及各大神明保佑，一起把疫情控制下來；而今天剛好指揮中心已成立1000天，除了感謝防疫團隊的辛勞，她也特別幫陳時中讚聲，擔任908天的指揮官，忙到頭髮都變白，肯定陳時中及防疫團隊的付出。

▲蔡英文出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典」。（圖／記者陳家祥攝）



葫蘆寺今舉辦的九聖除瘟賜福大典遶境，台北市長三組候選人先後到場，國民黨的蔣萬安「早去早離」，一早8點就先到場致意後離開，接著無黨籍的黃珊珊約在8點50分抵達，民進黨的陳時中則在9點到場，黃陳2人同框除打招呼外，全程零互動。

蔡英文說，疫情雖然對全球造成衝擊，台灣不僅在逆勢中經濟穩健成長，推動社會福利的腳步也絲毫沒有放慢。她期盼，大家繼續團結，一起拚觀光、拚經濟，讓台灣繼續進步、穩健發展。

蔡英文表示，過去幾年來，疫情起起伏伏，感謝葫蘆寺持續發揮安定人心的力量，也努力投入公益事業，除了捐口罩、捐快篩，更一口氣捐贈三台救護車，服務民眾，為社會注入更多正面的能量。

▲葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典。（圖／記者宋良義攝）



「這次葫蘆寺登高一呼，把全台灣九大宮廟都召集起來，舉辦水陸遶境，祈求風調雨順、合境平安。」蔡英文表示，她要特別向大家說一聲「謝謝」，過去2年多來，我們靠著全民團結以及各大神明的保佑，一起把疫情控制下來。

蔡英文提到，前天10月13日，台灣有一件大事，就是正式開放國門。這幾天，她去了桃園機場和基隆港，看海空運解封情形，大家都很期待，也做好萬全準備。接下來，台灣和國際經貿的往來會更加頻繁，也會迎接更多的國際旅客，各地的餐飲、旅宿和景點都會再次熱鬧起來，請大家繼續團結，「讓我們一起拚觀光、拚經濟，讓台灣繼續進步、穩健發展」。

蔡英文認為，台灣能邁向新階段，指揮中心團隊也很努力付出，今天成立第1000天，「他們不眠不休為台灣打拚，2年多來，大家都很辛苦，也很不容易」；蔡指出，前防疫指揮官陳時中也在現場，他為我們擔任908天的指揮官；親自主持581場記者會，忙到頭髮都變白。

蔡英文說，這幾年，她接待來自世界各國的外賓，大家都對台灣的防疫成績豎起大拇指比讚。對於陳前指揮官及防疫團隊的付出，總統表達肯定之意。

蔡英文指出，過去這幾年，疫情雖然對全球造成衝擊，台灣不僅在逆勢中經濟穩健成長，推動社會福利的腳步也絲毫沒有放慢。陳前指揮官之前是衛福部長，衛福部除了防疫，也做了很多社會福利的照顧，陳前部長已經當阿公，對於友善育兒環境也特別重視。

最後，蔡英文表示，之前的總統大選、公投，大社子地區的朋友都很挺她，她執政這幾年也沒有給大家「漏氣」。中央有這麼多好政策，需要地方一條心、一起拚。未來，她和執政團隊會在中央繼續拚，地方就交給大家一起拚，「讓我們一起為台北做得更多、做得更好」。