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尼莎恐變中颱！颱風假有望？　氣象局回應了

（圖／翻攝RAMMB）

▲尼莎颱風目前在鵝鑾鼻南方海面。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

尼莎恐變中颱！中央氣象局持續發布尼莎颱風海上颱風警報，氣象局預報員趙竑表示，陸上警報機率越來越低。那是否代表沒機會放颱風假？他回應，氣象局僅提供風雨預報資料，放不放颱風假仍由地方縣市政府決定。

根據氣象局上午8時半最新資料，尼莎近中心最大風速每秒25公尺，目前在鵝鑾鼻南方海面，向西轉西南西移動，其暴風圈已進入巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅，預計此颱風未來強度有稍增強，且暴風圈亦有稍擴大趨勢。氣象局預估，未來18-24小時，尼莎近中心最大風速可能達每秒33公尺，跨過中颱門檻。

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趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問提到，今天、周一是尼莎颱風最靠近的時間，其慢慢往西前進，強度略為增強，目前來看陸警機率越來越降低，因位置稍微比較南邊，暴風圈也沒那麼大，直接觸陸機率很低；至於放不放颱風假，是由地方政府決定，氣象局僅提供風雨預報資料。

（圖／氣象局）

▲▼台灣附近水氣很多。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

天氣風險公司天氣分析師方俊元指出，今天台灣持續受尼莎外圍環流及東北季風影響，在迎風面北部、宜蘭、花蓮地區要多留意較明顯雨勢，局部累積雨量可能達到大雨等級，甚至在山區有機會達豪大雨等級；中南部地區則是多雲到陰，有局部短暫陣雨機會，山區累積雨量會較平地多，各地的風勢都會偏強，沿海空曠地區要注意強風大浪。

方俊元說，周一起東北季風增強，加上颱風外圍水氣影響，迎風面北部及宜蘭、花蓮還是持續有雨的天氣，中南部地區則是多雲到陰有局部短暫陣雨。

方俊元分析，周二、周三颱風遠離後，各地天氣將逐漸好轉，並且東北季風所帶來較涼的空氣，也會為各地帶來降溫，北部、東北部地區白天高溫大約在19-22度左右，夜晚清晨低溫17-19度，中部地區及花蓮、台東高溫則是23-26度，南部地區高溫也會往下降到24-28度，局部地區夜晚清晨低溫有機會降到20度左右。

方俊元表示，目前模式預測在周三，菲律賓東方海面有擾動發展的跡象，可能會從呂宋島通過後由副熱帶高壓引導往西移動，不過目前看來預測資料都還是有變數，後續有沒有機會發展出來，還是要持續追蹤觀察。

（圖／氣象局）

▲▼颱風最新動態。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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