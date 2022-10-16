超大豪雨猛襲！全台5大雨量排行出爐　北市擎天崗驚人雨量曝

▲氣象局預報員徐仲毅。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風持續增強，明將預估今晚解除海上警報，預估不發陸警，不過受到颱風外圍環流和東北季風增強影響，今明兩天將出現猛烈雨勢，其中明天不排除發布大規模或劇烈豪雨事件。超大豪雨今也狂轟北市和宜蘭，其中北市擎天崗已出現754毫米累積雨量。

全台五大縣市雨量排行出爐，自昨(10/15)到今(10/16)上午8時半止，台北市擎天崗累積雨量已出現754毫米、宜蘭縣大同鄉樂水分校則出現658豪米雨量、新竹縣尖石鄉樂水分校則有381.5毫米、新北勢平溪區水利署則有364毫米、桃園市復興區拉拉山則有319毫米。

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徐仲毅表示，根據雨量觀測，雨勢集中北部、東半部，新竹以北和宜蘭山區雨勢明顯，今明兩天雨勢集中北部、東半部，特別大台北、宜蘭、花蓮，隨颱風偏西移動，雨勢集中大台北跟宜蘭，其中東北部有大豪雨，雙北、花蓮、桃竹山區有豪雨。

▲氣象局提醒今明兩天雨勢最劇，週一週二風力強。（圖／氣象局）

明後兩天尼莎颱風逐漸進入東沙島，不過對台灣仍帶來較強風力影響，徐仲毅，週一起東北季風增強，花東雨勢減緩，桃園以北和宜蘭雨勢持續且不輸今天，週一、週二風力增強，中部沿海和外島會有11級和12級強陣風。