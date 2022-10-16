累積雨量驚人！專家示警山區恐破千毫米　「又有熱帶擾動發展」

▲颱風外圍環流及東北季風影響，帶來驚人雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風外圍環流及東北季風帶來劇烈雨勢，天氣風險公司總經理彭啟明示警，指目前累積雨量驚人，過去3天累積600到800毫米，預計明天部分山區測站可能破千，已是致災性降雨。

尼莎颱風與東北季風影響，彭啟明表示，這2天東北部迎風面及山區都要特別留意，雨勢非常可觀。目前累積雨量驚人! 過去3天已經累積600-800毫米，預計到明天累積雨量在部分山區測站可能會破千，這已經是致災性的降雨，如果有戶外活動請留意所在地的風險變化。

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天氣風險公司分析師方俊元則表示，昨天(10/15)成颱的第20號颱風尼莎，在靠近巴士海峽的過程使臺灣周圍水氣增多，再加上東北風的環境下，為迎風面的大臺北地區、宜蘭及花蓮帶來較大雨勢，特別是山區受地形影響，在過去24小時內擎天崗已有累積雨量569毫米，並且累積雨量還有機會持續增加，並且其他迎風面地區降雨量也是相當可觀。

方俊元指出，今天(10/16)臺灣持續受尼莎外圍環流及東北季風影響，在迎風面北部、宜蘭花蓮地區要多留意較明顯雨勢，局部累積雨量可能達到大雨等級，甚至在山區有機會達豪大雨等級，中南部地區則是多雲到陰，有局部短暫陣雨機會，山區累積雨量會較平地多。

明天(10/17)起東北季風增強，加上颱風外圍水氣影響，迎風面北部及宜蘭花蓮持續有雨天氣，中南部地區則是多雲到陰有局部短暫陣雨。

週二、週三(10/18、10/19)颱風遠離後，各地天氣將逐漸好轉，東北季風帶來較涼空氣，為各地帶來降溫，北部東北部地區白天高溫大約在19-22度左右、夜晚清晨低溫是在17-19度，中部地區及花蓮臺東高溫則是23-26度，南部地區高溫也會往下降到24-28度，局部地區夜晚清晨低溫有機會降到20度左右。

方俊元指出，目前模式預測在下週三，菲律賓東方海面有擾動發展的跡象，可能會從呂宋島通過後由副熱帶高壓引導往西移動，不過目前看來預測資料都還是有變數，後續有沒有機會發展出來，還是要持續追蹤觀察。