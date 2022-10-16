尼莎加速！最擔心共伴效應來了　明風雨再增大

▲尼莎水氣持續影響台灣。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



記者陳俊宏／台北報導

尼莎加速！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（16日）表示，周一還會有一次降雨增加的過程，而且是先前大家最擔心的共伴效應環境，提醒北部、東半部的朋友仍要持續注意。

吳聖宇在臉書說，尼莎颱風正在通過巴士海峽，整個結構在過去24小時內快速整理完畢，颱風中心也很快鞏固到深對流雲團之下，由中心定位的連線來看，整體方向偏西，速度也比預期來得快，照這樣的變化趨勢，應該今天晚上就會來到東沙島附近海域，海上颱風警報應該也會提早解除。

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▼尼莎最新路徑圖。（圖／氣象局）



吳聖宇指出，今天颱風在台灣南方向西移動，台灣附近的風向轉變為偏東到東南風，原本受到東北風水氣影響，而陰雨不斷的北部地區可望有機會喘口氣，雨勢不再那麼顯著且持續；但東半部的宜花東一帶為迎風面雨勢仍大，尤其宜蘭、花蓮等地降雨量預估還是會相當明顯。

吳聖宇分析，到了周一北方東北季風再度增強，此時颱風在台灣西南方，外圍水氣跟增強的東北季風交會，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮北部一帶，要留意可能會出現明顯的雨勢。

吳聖宇表示，最快要等到周一晚東北季風更強勢南壓，颱風也進一步向西南方遠離，颱風外圍水氣跟東北季風交會的區域，逐漸東移南壓至台灣東方海面後，陸地上的雨勢才會逐漸減小下來；所以周一還會有一次降雨增加的過程，而且是先前大家最擔心的共伴效應環境，提醒北部、東半部的朋友仍要持續注意。

▲▼今天、周一全台有雨。（圖／氣象局）

