教育局被爆料局長夫人干政　鄭新輝：誤導或操弄影射依法究責

▲台南市教育局長鄭新輝指出，其妻子行事低調，從不會介入公務，如果有人誤導或刻意操作影射，他不排除追究法律責任。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市教育局被人爆料「局長夫人」干政、要求法規出題考試，不及格者考績乙等等指控，台南市教育局長鄭新輝回應指出，其妻子行事低調，從不會介入公務，如果有人誤導或刻意操作影射，他不排除追究法律責任，而法規考試也無人被列考績乙等。

有人向媒體爆料指控台南市教育局長「夫人」竟然干涉教育局的公務，局裡主管甚至在會議中還特別強調，針對局長夫人的「建言」必須「留意積極研議」。不僅如此，教育局局長鄭新輝在局務會議特別指示，「針對」特幼教育科的職員，要求秘書室法專出50題考題考試，若不及格，考績打乙等…。

針對爆料者所指控，台南市教育局長鄭新輝指出，他的妻子行事向來低調，從不會介入公務，他對此事十分介意，如果有人誤導或刻意操作影射，他不排除追究法律責任。

鄭新輝局長指出，.依法行政是公務人員的基本要求，為強化教育局各科室承辦人員依法行政能力，自2019年他接任局長後，即要求各承辦人員應針對負責工作所涉及的法規，建立檔案，並納入移交。新接任者應該在3個月內熟悉各相關法規，並請股長以上主管抽查測試，但至今局內從沒有人因為這個要求而考績被列為乙等。

鄭新輝局長進一步說明指出，.教育局特幼科的人力流動快，但幼教問題的處理常有其時效性，若科內承辦人員不熟悉「幼兒教育及照顧法」而導致事件處理不當，就容易造成民怨，因此在幾次幼教事件未能妥適處理後，才請法專命題施測並納為考績參考，惟目前也還沒實施。

鄭新輝局長說，為強化學生健康體適能與飲食教育，教育局積極爭取營養師人力，並大力推動偏鄉央廚及餐前5分鐘等營養教育方案，各項績效有目共睹，2022年食育力城市大調查，台南市在教育與文化面向更獲得全國第一的頭銜。有鑑於營養教育應向下扎根，若將幼兒營養教育納入規劃，不僅可以符應家長對幼兒健康的期待，也可成為教育政策的亮點。鄭新輝強調好的政策無須被誤導或影射為他妻子「指點」。

鄭新輝局長表示，他係台南大學教育系教授借調台南市政府，每週需返校義務上一門課，並指導碩博士生論文，為節省交通往返時間，才不定期每2-3週讓學生至局長室討論論文進度，此事是他的教學義務，且並以不影響公務為主。

鄭新輝局長表示，有關爆料者對該局主管相關管理風格有所指摘，他會進一步了解，但選舉期間各種議題相對敏感，教育局人員不經意的言語都有可能被放大，引起外界誤解與困擾，他會持續提醒局內同仁謹言慎行，惟對爆料者的指控心態他也深表遺憾。