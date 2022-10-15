黃偉哲打造青年多元發聲管道　元宇宙線上辯論關注交通議題

▲台南市政府主辦南青逗陣來辯論邀請賽15日舉辦，以「政府應免費提供公共運輸服務」為題，邀請台南一中滔滔社、台南女中演辯社線上辯論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府主辦南青逗陣來辯論邀請賽15日舉辦，以「政府應免費提供公共運輸服務」為題，邀請台南一中滔滔社、台南女中演辯社線上辯論，以虛擬場館 Gather Town 平台打造線上交流空間，讓線上參與的青年朋友們化身RPG（角色扮演遊戲）角色，宅在家也能身歷其境感受辯論賽會的激烈交鋒。

辯論賽以創新的模式探討公共議題，青委會委員張嘉文也線上參與交流。黃偉哲市長認為青年是城市或國家改變的重要力量，期許青年發揮自身影響力關注公共事務，成為帶領公民社會創新發展的助力。

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市長黃偉哲表示，研考會研展暨青年事務科努力打造多元青年發聲管道，今年度辦理「南青逗陣玩創新」青年論壇、2022亞太社會創新高峰會、青年事務線上交流會，更於線上線下並行推動青年學堂、Let's Go一日創生特派員工作坊、名人講座等，今日以科技創新的手法深入高中校園聽取青年學子的聲音，多元模式號召青年關注公共議題，包括交通、科技、創生、青農、就業，都可以由青世代的視野出發，與青年共創共好。

台南市研考會主委戴偉峻指出，黃偉哲市長就任後於2019年及2020年分別設置青年事務委員會、成立研展暨青年事務科，做為青年與市府間政策諮詢交流平台。今年首度推動「南青出任務」，提供青年多元模式投入公共參與，本次運用GatherTown線上平台，針對交通議題，邀請青年以多元視野，共同思索在地公共議題，除為青年搭建發聲交流舞台，更希望為公共參與生力軍培力，鼓勵青年投入在地公共事務。

這次辯論賽的準備歷程，今年度由台南一中滔滔社及台南女中演辯社代表參與，同學不受疫情影響，獲知賽事資訊，便於密集組織訓練，透過科技與更多青年一同討論公共議題。