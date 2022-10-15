「挺台南繼續拼」社福團體肯定黃偉哲施政　日照佈建率六都第一

▲黃偉哲15日出席社福團體聯誼茶敘。（圖／台南市政府提供，下同）



實習記者李密／台北報導

台南市長黃偉哲15日在六大社福團體邀請下參加聯誼茶敘，社福團體紛紛肯定黃偉哲任內施政，喊話要與黃偉哲一起「挺台南、繼續拼」。黃偉哲則表示，任內完成的一區一日照、甚至是一國中學區一日照，讓台南市103家日照機構在台南的佈建率，已是六都第一，承諾未來更會持續增加服務能量。

台南六大社福團體今天邀請市長黃偉哲、社會局長陳榮枝於新營太子宮圖書館文康活動中心，一起聯誼茶敘。參與團體包含長照團體代表賴建宏（如新護理之家負責人）、長照團體代表新營老人長期照顧中心陳惠蕙院長、老人團體代表石村城（麻豆區老人褔利協進會理事長）、社區關懷據點代表施福春（麻豆區油車里辦公處）、身福機構代表林奕宏（長泰教養院新市分院院長）、長照機構代表盧振華（萬安基金會負責人）、婦女團體代表羅菊梅、陳惠美（台南市蝴蝶蘭婦女聯盟協會）等，團體代表紛紛肯定黃偉哲任內施政。



黃偉哲致詞時指出，在他任內完成的一區一日照、甚至是一國中學區一日照，讓台南市103家日照機構在台南的佈建率，達到六都第一，未來更會持續增加服務能量。

黃偉哲以「持家」比喻執政，需要精打細算才能兼顧財政與福利。他舉例，過去負債1100億，現在負債500多億，光是利息就差距數億，省下來的利息就可以用來加強福利。而明年的預算今年就要打算，所以在明年更編列了14億的預算，挹注重陽敬老金以及健保福利金，靠著一點一滴的累積，才能把福利與服務做的更完善。

長照機構代表盧振華會長說，很肯定政府長照2.0的推動，期待黃偉哲能繼續連任來服務台南的百姓。婦女團體代表陳惠美會長也表示，家中長輩收到重陽敬老金、健保福利金、防疫補貼共3000元，十分有感，幫助家庭節省開支，非常感謝市府規劃與用心。

六大社福團體也喊出「挺台南，繼續拚」的口號，力挺黃偉哲在年底可以繼續為台南市民服務，為社會福利政策繼續打拼。

▼社福團體聯誼茶敘。（圖／台南市政府提供）

