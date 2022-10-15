女力集合！許淑華生日成立競總　盧秀燕喊：送神力女超人進縣府！

▲盧秀燕為許淑華站台。（圖／許淑華競選辦公室提供，下同）



政治中心／綜合報導

國民黨南投縣長候選人許淑華與集集鎮長候選人吳大村，今（15日）舉辦聯合競選總部成立大會，許淑華細數自己政治規劃，並喊話已經準備好為南投服務，現場有近700位支持者到場相挺，除南投縣長林明溱外，台中市長盧秀燕也趕來站台力挺，盧也向南投縣民喊話，要讓「神力女超人」當選、建設南投，「而且今天是她的生日，再遠都要趕過來加油！」

被視為藍營最強母雞的台中市長盧秀燕也特地跨區來站台，盧秀燕表示，她和許淑華以前是同事，知道今日是她生日，所以再遠都要趕過來加油，且許淑華就像神力女超人一樣，對於不公不義的事都勇於發聲，對於每一位鄉親更是用心傾聽、盡心服務，她相信未來集集有許淑華在縣府，吳大村在公所，兩人統一政策一同建設集集，一定會創造地方和諧大發展。

▲許淑華選在生日這一天，與集集鎮長參選人吳大村成立集集聯合競選總部。（圖／許淑華辦公室提供）

對於城市治理經驗，許淑華表示，她的首長民代經驗，讓她準備好為南投服務。過去擔任立委時，她積極爭取水保經費，投入集集鎮坑堤防改善、護岸修復工程；更爭取集集支線基礎設施改善，讓居民遊客往來平安順利。

市政擘劃部分，許淑華承諾，未來她若擔任縣長，會帶著鄉親的支持和吳大村在縣府與公所相互配合。在交通上，整建美化舊公墓5公頃，建設多功能集集轉運站，結合親水、生態公園以及展售農產品功能，讓農產有銷路、居民休閒有去處，由集集領頭促進周圍鄉鎮發展。

許淑華表示，觀光上會升級集集自行車旅遊，增設夜間光雕增添景點，農業上，除了在地展售，也會爭取國內外行銷通路，推展南投農產品，在未來會從各方面照顧南投的老少中青，讓南投成為全齡宜居的地方。



鎮長參選人吳大村說，感謝長官照顧、鄉親牽成，讓他有機會在這些年為集集鄉親服務。未來他如果擔任鎮長，會讓集集路平燈亮；增加敬老津貼至800、1,000元；編列經費聘請幼兒園雙語老師，減少城鄉差距。