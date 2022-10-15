　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

不爭取高鐵進市區！李眉蓁酸：陳其邁心中有高雄？　藍綠再交鋒

▲▼ 。（圖／李眉蓁、林智堅臉書）

▲不爭取高鐵進市區，李眉蓁質疑陳其邁心中有高雄？（圖／翻攝李眉蓁臉書）

記者賴文萱／高雄報導

近來藍綠再度交鋒高鐵南延是否進高雄市區議題，高雄市議員李眉蓁指出，她在今年5月時就要求高雄市長陳其邁設法爭取，現在國民黨高雄市長候選人柯志恩再次提出時，又被甩鍋，質疑陳其邁心中有高雄？而陳其邁日前則重申，這個在2010年國民黨執政時已經定案，也須根據高雄跟屏東整體台灣區域的發展來做整體考量。

李眉蓁表示，今年5月市政總質詢時，她率先提出高鐵經過南高雄到屏東，要求陳其邁設法爭取。當時他支吾其詞，不肯正面回應，現在柯志恩再次提出，陳其邁更甩鍋給2010年的國民黨，說當時沒有預留共軌空間，高鐵無法進入市區。李眉蓁對陳其邁的說法感到十分荒謬，認為他心中沒有高雄。

李眉蓁表示，如果陳其邁的說法成立，2010年之後高鐵就沒有進入市區的可能，那麼2019年蘇貞昌院長、陳其邁副院長提出高鐵南延時，就直接評估不進市區的燕巢案、左營案就好，何必再提到市區的高雄案、小港潮州案兩案？

李眉蓁指出，2019年蘇貞昌、陳其邁認為高鐵經過市區南延到屏東是可行的，所以請交通部納入評估。只是最後蘇貞昌心裡沒高雄，為了省成本，所以選擇最便宜的左營案，而陳其邁不敢反駁，也就軟軟地接受了。

▲高雄市議員李眉蓁在這個會期最後一次質詢市長選舉對手陳其邁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高鐵進市區議題，李眉蓁指，她在今年5月時就要求高雄市長陳其邁設法爭取。（圖／記者吳奕靖翻攝）

李眉蓁表示，她5個月前質詢時就指出，左營案路線因為要經過大社工業區，連環評委員都覺得有危險性，應該要找替代路線。然而陳其邁還是不敢得罪中央，不敢重新爭取，只會把責任推到國民黨，看不到他勇於負責承擔的表現。

看看5個月前的質詢，再看看陳其邁現在對柯志恩市長的回應，李眉蓁表示很懷疑他心裡在乎的，到底是高雄百年發展，還是自己的官位前途？

陳其邁競選發言人高閔琳則強調，過去是國民黨葉匡時在交通部批下公文，當時認為高鐵進入南高雄、高雄市區不可行。陳其邁日前回應此議題時也表示，這個在2010年國民黨執政的時候就已經定案，假如說，現在又要重啟這個案，過去鐵路地下化的交通黑暗期長達15年，對於高雄整體區域的發展跟交通的發展，會引起很多的不同討論，強調必須根據高雄跟屏東整體台灣區域的發展來做整體考量。

►Jo Malone超低價快搶！英國梨與小蒼蘭、藍風鈴通通有

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／中共二十大涉台政策曝光　發言人：非和平方式是最後選擇
黃子佼拜託外送平台「增加1功能」！釣出大批苦主
快訊／確定接任立委！新光金大公主吳欣盈發264字聲明
快訊／尼莎發威！台中「電線遭雷擊」近3000戶停電
快訊／18歲男大生墜宿舍排水溝　頭部重創送醫不治
雨還會更大！半個台灣「紫爆」迎豪大雨　一圖秒懂風雨最強時刻
快訊／45歲女陳屍南港防疫旅館　房務送餐見她倒臥浴室死亡
LIVE／「尼莎」海警發布！　氣象局最新說明
快訊／台南永康驚現「超級天坑」！　緊急封閉
撿到寶！烏軍「弄丟」部隊文件　受訓名單全曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘆洲神將文化祭開跑！新北三重王小姐奪擲筊冠軍　領黃金金牌回家

雲林青年之友會成立大會　「尚青A」70青年凝聚在地認同感

桃竹苗地區大客車駕駛員擴大徵才　15日媒合98人

金門老兵召集令開跑！老兵+眷屬87人率先力挺　專屬紀念品曝光

我們＋起來《夢想互助社》　5年成果特展今起登場

為愛車安全加把勁！　屏東汽車代檢廠導入三級品管創3贏

台東新冠確診+351 衛生局籲選擇3+4密切接觸者擅離住所將重罰

桃園社區阿公阿嬤「千歲團」　又跳舞又演戲還學得「CPR」

教育局被爆料局長夫人干政　鄭新輝：誤導或操弄影射依法究責

不爭取高鐵進市區！李眉蓁酸：陳其邁心中有高雄？　藍綠再交鋒

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

蘇志燮25歲和洪真慶相親　再提此事「記憶全喪失」

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

蘆洲神將文化祭開跑！新北三重王小姐奪擲筊冠軍　領黃金金牌回家

雲林青年之友會成立大會　「尚青A」70青年凝聚在地認同感

桃竹苗地區大客車駕駛員擴大徵才　15日媒合98人

金門老兵召集令開跑！老兵+眷屬87人率先力挺　專屬紀念品曝光

我們＋起來《夢想互助社》　5年成果特展今起登場

為愛車安全加把勁！　屏東汽車代檢廠導入三級品管創3贏

台東新冠確診+351 衛生局籲選擇3+4密切接觸者擅離住所將重罰

桃園社區阿公阿嬤「千歲團」　又跳舞又演戲還學得「CPR」

教育局被爆料局長夫人干政　鄭新輝：誤導或操弄影射依法究責

不爭取高鐵進市區！李眉蓁酸：陳其邁心中有高雄？　藍綠再交鋒

女珠寶商罹癌又轉移淋巴、肺　「坐在公園哭」暖心醫助渡低潮

快訊／二十大涉台政策曝光　發言人：非和平方式‌‌是不得已最後選擇

林靖凱明年續守二壘？　餅總心中有想法

蘆洲神將文化祭開跑！新北三重王小姐奪擲筊冠軍　領黃金金牌回家

曹雅雯最大突破！　首挑戰「國標舞」意外出錯急喊卡

土耳其礦坑爆炸增至40死11傷　總統艾爾段將赴現場視察

躲後門偷吃三明治！「7捲毛狗流氓」秒集合圍觀　她抖：壓力太大

張彬彬一言不合就撲倒！與虞書欣上演「沙發吻」：沉浸在幸福海洋

「白醋vs.烏醋」誰健康？醫解答　鈉含量差近20倍

柯文哲操作棄保助黃珊珊　自爆看過民調「陳時中不會上」

基隆河畔散步驚見「紅衣浮女」！情侶嚇傻...警消靠近就飄走

地方熱門新聞

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢登場

一次月經限用3片衛生棉　彰化少女私處過敏

連任夢碎！彰化議員只有他不符資格

爆料「局長夫人」干政

說好加薪反被扣薪　勞方申訴調解反被告

協助震災戶重建家園　慈濟承擔花蓮256戶

白河警全力取締改裝噪音車

黃偉哲推動四橫三縱高架路網

台南市議會氣墊嘉年華登場

不爭取高鐵進市區！李眉蓁酸陳其邁

雲林滷肉飯節！千人大啖神級滷肉飯

國際青年創意美學競賽　線上評審10/17公布

台南食農教育結合在地農產實作

更多熱門

相關新聞

走訪信維國宅　陳時中：為解決問題而來不是為選舉

走訪信維國宅　陳時中：為解決問題而來不是為選舉

民進黨台北市長參選人陳時中15日下午走訪信維國宅，在大樓主委廖廣志的帶領下深入國宅內部，接著還到地下室參與區權會，聆聽住戶的意見與陳情。陳強調，今天來不是選舉行程，而是要試著解決問題；他也承諾，將相關問題解決及時進行，這是他未來當市長必須要去努力的一件事情。

遭疑三芝擁萬坪地！張善政：放爸媽骨灰罈之處

遭疑三芝擁萬坪地！張善政：放爸媽骨灰罈之處

「好運篷」賣爆！鄭運鵬喊臉書破萬讚再加碼

「好運篷」賣爆！鄭運鵬喊臉書破萬讚再加碼

「我不是病毒」　 陳時中：我是率領大家對抗病毒的人

「我不是病毒」　 陳時中：我是率領大家對抗病毒的人

盧秀燕為許淑華站台　喊「打造中、投好生活」

盧秀燕為許淑華站台　喊「打造中、投好生活」

關鍵字：

李眉蓁高鐵陳其邁2022九合一大選2022高雄市長2022高雄市

讀者迴響

熱門新聞

即／國3北上81.5公里16車撞一團！全線封閉中

健身網紅驟逝享年36歲！「自己叫救護車」送醫不治

19歲港女陳屍龍山寺！　監視器拍下死前25分鐘

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

網嚇傻！林志穎車禍「帥臉完全恢復」慶48歲生日

她罹患「乳癌、大腸癌」！愛吃3食物　醫嘆：不改早晚得肝癌

《哈利波特》海格逝世！享壽72歲

羅友志爆罵拔麥走人！中天主播當場哭了

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

峮峮11年前MV畫面被挖！　「長髮學生妹超青澀」掀討論

人妻新婚9天就偷吃博士學長　綠夫崩潰：他還來吃喜宴

瘦子深夜突開罵！爆粗口挺同志

「死亡之橋」倒塌！2女死亡驚悚瞬間曝

即／台中2大學生喝到斷片送醫　20歲女橫躺排球場

更多

最夯影音

更多
台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過
2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面