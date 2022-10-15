不爭取高鐵進市區！李眉蓁酸：陳其邁心中有高雄？　藍綠再交鋒

▲不爭取高鐵進市區，李眉蓁質疑陳其邁心中有高雄？（圖／翻攝李眉蓁臉書）

記者賴文萱／高雄報導

近來藍綠再度交鋒高鐵南延是否進高雄市區議題，高雄市議員李眉蓁指出，她在今年5月時就要求高雄市長陳其邁設法爭取，現在國民黨高雄市長候選人柯志恩再次提出時，又被甩鍋，質疑陳其邁心中有高雄？而陳其邁日前則重申，這個在2010年國民黨執政時已經定案，也須根據高雄跟屏東整體台灣區域的發展來做整體考量。

李眉蓁表示，今年5月市政總質詢時，她率先提出高鐵經過南高雄到屏東，要求陳其邁設法爭取。當時他支吾其詞，不肯正面回應，現在柯志恩再次提出，陳其邁更甩鍋給2010年的國民黨，說當時沒有預留共軌空間，高鐵無法進入市區。李眉蓁對陳其邁的說法感到十分荒謬，認為他心中沒有高雄。

李眉蓁表示，如果陳其邁的說法成立，2010年之後高鐵就沒有進入市區的可能，那麼2019年蘇貞昌院長、陳其邁副院長提出高鐵南延時，就直接評估不進市區的燕巢案、左營案就好，何必再提到市區的高雄案、小港潮州案兩案？

李眉蓁指出，2019年蘇貞昌、陳其邁認為高鐵經過市區南延到屏東是可行的，所以請交通部納入評估。只是最後蘇貞昌心裡沒高雄，為了省成本，所以選擇最便宜的左營案，而陳其邁不敢反駁，也就軟軟地接受了。

▲高鐵進市區議題，李眉蓁指，她在今年5月時就要求高雄市長陳其邁設法爭取。（圖／記者吳奕靖翻攝）

李眉蓁表示，她5個月前質詢時就指出，左營案路線因為要經過大社工業區，連環評委員都覺得有危險性，應該要找替代路線。然而陳其邁還是不敢得罪中央，不敢重新爭取，只會把責任推到國民黨，看不到他勇於負責承擔的表現。

看看5個月前的質詢，再看看陳其邁現在對柯志恩市長的回應，李眉蓁表示很懷疑他心裡在乎的，到底是高雄百年發展，還是自己的官位前途？

陳其邁競選發言人高閔琳則強調，過去是國民黨葉匡時在交通部批下公文，當時認為高鐵進入南高雄、高雄市區不可行。陳其邁日前回應此議題時也表示，這個在2010年國民黨執政的時候就已經定案，假如說，現在又要重啟這個案，過去鐵路地下化的交通黑暗期長達15年，對於高雄整體區域的發展跟交通的發展，會引起很多的不同討論，強調必須根據高雄跟屏東整體台灣區域的發展來做整體考量。