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消防之友會激動催票！　侯友宜：「我們國家是中華民國，這塊土地叫台灣」

▲▼ 新北市義消總隊、消防之友會、消防四大公會暨消防及義消人員退休協會成員共同成立力挺新北市長侯友宜連任後援會。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市義消總隊、消防之友會、消防四大公會暨消防及義消人員退休協會成員共同成立力挺新北市長侯友宜連任後援會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

「消防之友挺友宜」今（15）為新北市長侯友宜成立後援會，現場湧入超過1700人，人聲沸騰。侯友宜在致詞時提到，你在救人的時候，你在對抗所有犯罪，你會問顏色嗎？「我們的國家是中華民國，這塊土地叫做台灣」，所有人要黏緊緊、團結在一起。此言論一出，整場氣氛來到最高潮。

新北市義消總隊、消防之友會、消防四大公會暨消防及義消人員退休協會成員，今成立力挺新北市長侯友宜連任的後援會。侯感性表示，所有消防弟兄及消防之友都是他的兄弟姊妹，四年前感謝大家支持，今年仍要拜託大家拉票、催票、投票，站出來挺好好做事情的人。侯也在現場揮舞大旗，整場氣氛熱烈。

侯友宜提到，他和消防弟兄之間有說不完的故事，都是為了城市、國家的安全犧牲奉獻，為了這片土地努力，「時間過得很快，40幾年過去，中間的許多點點滴滴，都只有你、我了解，這裡有許多兄弟姊妹，都是我叫得出名字的好朋友」。

「你在救人的時候，你在對抗所有犯罪，你會問顏色嗎？」侯友宜激動地強調，我們的國家是中華民國，這塊土地叫做台灣，所有人要黏緊緊、團結在一起，「選舉是個過程，最重要是好好做事，不要去批評、誤解別人」。

侯友宜稱讚，新北市這四年來，所有消防弟兄任勞任怨，不只要救災、救護還要防疫，各項成績都相當傑出，包括OHCA康復出院率進步到10.71%，挽回超過兩千名寶貴生命，火災預防方面也安裝56萬多戶住警器，數量全國第一，花蓮、台東發生災情，特搜大隊也立刻馳援，「台灣社會能有今天的安全，要感謝消防弟兄」。

侯友宜說，他從事公職42年，走過槍林彈雨的歲月，始終無怨無悔，到了今天當市長，一樣無怨無悔，「我跟大家一樣的想法，希望讓台灣越來越好，你們就是我的兄弟姊妹，11月26號當天，我需要大家幫忙拉票、催票、投票，給侯友宜繼續為新北市奉獻的機會，讓今天的新北市比昨天更好，國家越來越進步，給人民一個好日子」。
 

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