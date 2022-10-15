擦撞路人不忘順手偷錢包　全程遭警方行車紀錄器抓包...莽男慘了

▲高雄男擦撞路人不忘順手偷錢包，全程遭行車紀錄器抓包。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄梓官區一名康姓婦人日前在路上驚見一起車禍，由於被撞的路人是她的熟人，她便停下車幫忙，沒想到要離開時，卻發現自己放在機車上的皮夾不見。她事後回想起，騎車擦撞路人的47歲陳姓男子當時曾坐在自己機車上，返回現場質問，陳男起初否認，殊不知，他下手行竊的過程早已被警方的行車紀錄器錄下，事後遭逮法辦。

岡山分局指出，11日清晨6點多，梓官分駐所接獲通報，大舍東路有一名行人與騎機車的陳男發生擦撞，需要警方到場處理。警方到場後，發現現場另一名康女自述自己錢包不見，而她在10分鐘前騎車到市場買菜，看見車禍受傷的是熟人，停車上前關心，陪伴傷者上救護車後才離開，沒想到機車上的錢包卻被偷了。

▲康女在路上協助遭撞的熟人，事後發現錢包不見，才回想起稍早在現場時，陳男曾坐在自己的機車上，返回現場質問。（圖／記者賴文萱翻攝）

事後康女回想起稍早在現場時，該名陳男曾坐在自己的機車上，才返回現場質問。陳男起初否認，不僅主動掀開身上的衣服、掏出衣褲口袋等動作，甚至還假裝好心地跟康女說，可能是她騎車過程不小心掉了，還分享自己錢包也有不見過的經驗，企圖掩飾自己的犯行。

但警方見陳男行為可疑，在處理完交通事故後，重新檢視警用機車行車紀錄器，才發現陳嫌下手行竊的過程，全被錄下，隨即前往陳男住處。陳男見狀後才坦承犯行，全案警方偵訊後依竊盜罪送辦。