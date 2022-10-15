快訊／國3北上81.5公里16車撞一團！「傷亡不明」全線封閉中

記者陳凱力、陳韻如／新竹報導
國道三號北上81.5公里處15日中午發生嚴重事故！現場發生16車連環撞，其中一輛轎車幾乎撞爛，而事故造成該路段全線封閉，目前傷亡未知，警消獲報後趕抵現場排除，至於詳細事故原因仍待調查釐清。
▲國三北上81.5k事故，全線封閉中 。（圖／翻攝高速公路1968）
【12：26更新】
警消表示，這起事故共造成8人受傷，所幸均僅受到輕傷，送醫後並無大礙。
▲▼國三北上81.5公里16車撞一團，現場碎裂車殼散落一地。（圖／記者陳凱力翻攝）
記者陳凱力、陳韻如／新竹報導
國道三號北上81.5公里處15日中午發生嚴重事故！現場發生16車連環撞，其中一輛轎車幾乎撞爛，而事故造成該路段全線封閉，目前傷亡未知，警消獲報後趕抵現場排除，至於詳細事故原因仍待調查釐清。
▲國三北上81.5k事故，全線封閉中 。（圖／翻攝高速公路1968）
【12：26更新】
警消表示，這起事故共造成8人受傷，所幸均僅受到輕傷，送醫後並無大礙。
▲▼國三北上81.5公里16車撞一團，現場碎裂車殼散落一地。（圖／記者陳凱力翻攝）
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