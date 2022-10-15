金門坑道音樂節2天吸千名觀眾　翟山坑道成天然音樂廳

記者林名揚、黃資真／金門報導

2022年金門坑道音樂節於10月15日至16日在翟山坑道舉辦，吸引許多樂迷特地跨海欣賞深具戰地特色的音樂會。2天共演出7場次，合計約有1400名聽眾到場欣賞，不僅增加觀光遊憩效益，也成為金門最具代表性的音樂活動。

▲金門坑道音樂節。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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今年坑道音樂節邀請藝術總監大提琴家張正傑、京劇大師朱陸豪、次女高音翁若珮、琵琶演奏家陳佳容、小提琴大師蘇顯達、許淑婷、國家交響樂團中提琴首席黃瑞儀等重量級演奏家一同演出，以音樂帶領聽眾一起沉澱與反思。

在翟山坑道這座天然的音樂廳，第1天演出以人聲與音符的碰撞揭開序幕，由京劇大師朱陸豪演唱京劇《霸王別姬》中的《垓下歌》、崑曲的《挑滑車》等，在戲曲中唱出西楚霸王項羽的心境，並以弦樂重新編曲，跳脫以往的表演風格，藉由中西合璧的搭配重新詮釋京劇，帶給聽眾前所未有的悸動。次女高音翁若珮以充滿戲劇性的天籟美聲，演唱《卡門》等經典，讓坑道中充滿多層次的聲音色彩。

不只如此，為呼應朱陸豪老師的垓下歌，第2天特別邀請琵琶演奏家陳佳容演出琵琶名曲《十面埋伏》，以音樂詮釋楚漢相爭等著名歷史場面，帶給聽眾截然不同的聽覺饗宴。

近年來疫情、世界局勢，使人類面臨極大的挑戰，期望以悠揚的音樂喚起希望、為世界祈福，透過柔軟、感性的音樂表演，推廣戰役史蹟保存、活化再利用的觀念，並期許一個更美好的未來。