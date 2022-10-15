還原蔡壁如閃電請辭立委經過　柯文哲：先止血再尋救濟

記者杜冠霖／台北報導

德明財經科技大學13日公布學術倫理委員會決議，認定民眾黨立委蔡壁如論文違反學術倫理，並撤銷學位。蔡壁如也辭去立委職位，對此，台北市長柯文哲還原蔡壁如請辭過程，柯也批評，這件事情有很多要改進地方，包含校方遲遲未改審定書、媒體比當事人更早知道結果，「當時蔡壁如說要不要辭，但就算要辭，死刑也要判決書啊！」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者杜冠霖攝）



德明科大宣布撤銷蔡壁如碩士學位，蔡14日上午召開記者會表示，不能認同審查結果，會捍衛自己的權益與清白，也請學校公開相關審查資料，將依法提出救濟申覆，她強調，對自己論文很有自信，若真有瑕疵，願意辭去立委職位，然而蔡卻在短短不到12小時後突然宣布請辭。

柯文哲還原蔡壁如請辭過程，他表示，這件事情有很多要改進的地方，前天德明科大就寄個EMAIL說取消學位，隨即發布新聞，當時蔡壁如還在上節目，根本就無法反應，後來是幕僚緊急發聲明，「我打給她問到底發生什麼事，若是被判死刑也要判決書，蔡壁如則說沒有，只有一個被取消學位。」

柯文哲表示，當時蔡壁如說要不要辭，「但就算要辭，死刑也要判決書啊！」柯批評，校方什麼都沒講，「我就要她去跟學校追判決書，第二天她的辦公室一直聯絡學校，後來校長室說這是學術倫理委員會的事、教務長說下班了，要等下午開會，六點左右會給審定書。」

柯文哲解釋，後來自己要去新北募款餐會，在之前有通過電話，當時審定書沒出來，「我就說如果沒出來，那就自行先止血，你還是先辭然後尋求救濟，因為前一天已經講好有問題要辭，但以後遇到這種事情，應先給當事人完整的審定書，再發新聞稿。」