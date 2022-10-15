機車族注意！新北新莊中正路2路口今起「不用待轉」　可直接左轉

▲新北中正路與建國一路今起機車族可不必再待轉。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市新莊區中正路與建國一路、大觀街等2處路口，車流量大，機車族待轉時往往壓縮行人空間，新北交通局宣布，今（15）日起開放機車可直接左轉，轉彎機車騎士須提前行駛內側車道並依序前進，慢速機車與自行車則仍可行駛至待轉區待轉，逕自鬼切，警方最高可開罰1800元，後續將觀察車流交通狀況，作滾動式檢討。

新北市機車數量達224萬輛，高居全國，新北市新莊區中正路與建國一路、大觀街等2處路口，往往都會有大量機車族在此路口待轉，造成壅塞，影響行人通過，甚至有機車騎士因切換不易，切換至外車道待轉增加危險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通管制工程科長林昭賢表示，考量待轉區已無擴大空間且內側設有左轉專用車道及專用時相，經評估後決定開放機車可直接左轉，維護待轉機車及直行車流安全。

交通局在路口前有增設車道預告標誌，以及機車可直接左轉標誌，預告標誌提醒機車騎士提前分流，特別提醒要直接左轉的機車騎士請提前行駛內側車道，並依序前進。若違規由中、外側車道橫切逕行左轉，警方可依道路交通管理處罰條例開罰600元至1800元罰鍰。

新北市議員鍾宏仁表示，他將建議未來車道以車速分流，不要用車種分流，也要設置面板提醒用路人，優化路線、改善交通環境。

▲新北中正路與大觀街今起機車族可不必再待轉。（圖／記者戴上容翻攝）