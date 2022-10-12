誇張影像PO網！整排機車全逆駛　永康警：通通開單...罰款900

▲網友在臉書社群PO出一段行車紀錄器影片，影片中可見1條疑似巷道的道路，一整排機車全部逆向行駛，永康分局指出該道路為河堤便道，機車逆向行駛將依法告發取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群PO出一段行車紀錄器影片，影片中可見1條狹小巷道裡，一整排機車全部逆向行駛，台南市警永康分局指出，經查該道路為永康區的河堤便道，機車逆向行駛違反道路交通管理處罰條例，處新台幣9百元罰鍰，警方將依影像逐一告發。

永康分局交通組長葉敏旭指出，經檢視影像，違規車輛，是於永康轄河堤便道逆向行駛，涉違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，不依規定駛入來車道，處新台幣9百元，永康分局今年度已於該路段取締71件交通違規，將再針對檢舉影像，依法開罰並加強該路段逆向行駛違規取締，防制交通事故發生。

永康分局呼籲，逆向行駛易發生交通事故，駕駛人，切勿爭道搶行，遵守交通規則，行經路口「慢、看、停」，行車多禮讓，安全有保障，勿因一時貪圖便利而以身試法得不償失且易發生交通事故。

▲目前警方已加強中央路、河堤便道路口交通崗違規取締勤務，請民眾依交通規則行駛，以免被取締傷荷包。

據了解，該河堤便道道路狹窄，卻是許多民眾來往通行的捷徑，以致出現汽機車同擠一車道，另一側車道全部擠滿機車朝同一方向逆向行駛的奇特現象，目前警方已加強中央路、河堤便道路口交通崗違規取締勤務，請民眾依交通規則行駛，以免被取締傷荷包。