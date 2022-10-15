假球主謀「雨刷」蔡政宜財產全曝光！　現金100萬、存款1134萬

▲「雨刷」蔡政宜參選嘉義縣第4選區議員。（圖／民眾提供）

記者詹宜庭／台北報導

中選會昨日公告111年公職候選人財產申報資料，而日前宣布參選嘉義縣第4選區議員參選人的台灣職棒假球案主謀「雨刷」蔡政宜與太太唐斯蓉財產資料全曝光，包括土地24筆和建物1筆，現金100萬元，存款1134萬3747元，累積已繳保費共1469萬9649元，鑽戒3件、手錶11件共650萬元，債務部分則為房屋借款473萬5349元。

2009年台灣職棒假球案主謀「雨刷」蔡政宜日前宣布參選嘉義縣第4選區議員，14日成立競選總部時表示，「過去我犯的錯，已經受到法律制裁，這次決定參選重新做人，希望這次可以給他一個機會為鄉親服務。」

而根據中央選委會公布最新的各公職候選人財產申報資料指出，蔡政宜與太太唐斯蓉名下現金100萬元（新台幣、外幣之現金或旅行支票），存款1134萬3747元（新台幣、外幣之存款），並無船舶、航空器、有價證券（股票、債券、基金受益憑證）。

另有土地24筆和建物1筆，鑽戒3隻、手錶11隻共650萬、還有1輛登記在老婆名下，價值573萬9000元的PORSCHE跑車，而累積已繳的保費為台幣1469萬9649元。在債務方面，蔡政宜申太太唐斯蓉名下有1筆債務，原因是「購置房屋」，總額達新台幣473萬5349元。