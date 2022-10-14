南橫球棒隊攔人砸車！9人座休旅車玻璃全被敲爛　隊員下場慘了

記者許宥孺、柯振中／高雄報導

高雄市六龜區12日發生砸車事件，一名魏姓男子開車行經南橫公路105臨時便道25.3K處時，遭到陳姓、黃姓嫌犯持棒球棍砸車，導致車輛嚴重毀損、多面玻璃破裂。六龜分局接獲報案，立刻到場逮人，依照妨害秩序、毀損及恐嚇等罪嫌送辦，詳細案情仍待進一步釐清。

▲陳男一行人將魏姓男子攔下，接著把魏男的休旅車砸爛。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調查，魏姓被害人原先曾與一名陳姓男子共同經營旅遊車業，後來自立門戶，疑似引起陳男、陳男的兒子不滿，雙方也因此有多次行車糾紛。

▲魏男車輛的玻璃全被砸毀，車輛內部全是碎屑。（圖／記者許宥孺翻攝）



陳男的兒子與24歲陳姓友人、21歲陳姓友人、21歲黃姓友人前往案發地點遊玩，正好碰上魏男，於是上前理論，雙方爆發口角衝突。

21歲陳姓友人、21歲黃姓友人感到不滿，於是拿出放置在車內的鋁棒砸車，將魏男車輛的擋風玻璃、以及多面車窗砸破，嚇得魏男立刻報警。

▼警方在陳男等4人的車輛內找到2支鋁棒、2支空氣槍。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方獲報後趕往現場，將陳男兒子等一行四人逮捕，並在4人車內找到2支鋁棒、2支空氣槍，當場予以查扣，全案依照妨害秩序、毀損、恐嚇等罪嫌送辦。詳細案情為何，仍待進一步釐清。

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