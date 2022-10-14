　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南橫球棒隊攔人砸車！9人座休旅車玻璃全被敲爛　隊員下場慘了

記者許宥孺、柯振中／高雄報導

高雄市六龜區12日發生砸車事件，一名魏姓男子開車行經南橫公路105臨時便道25.3K處時，遭到陳姓、黃姓嫌犯持棒球棍砸車，導致車輛嚴重毀損、多面玻璃破裂。六龜分局接獲報案，立刻到場逮人，依照妨害秩序、毀損及恐嚇等罪嫌送辦，詳細案情仍待進一步釐清。

▲▼南橫棒球隊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳男一行人將魏姓男子攔下，接著把魏男的休旅車砸爛。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，魏姓被害人原先曾與一名陳姓男子共同經營旅遊車業，後來自立門戶，疑似引起陳男、陳男的兒子不滿，雙方也因此有多次行車糾紛。

▲▼南橫棒球隊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲魏男車輛的玻璃全被砸毀，車輛內部全是碎屑。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳男的兒子與24歲陳姓友人、21歲陳姓友人、21歲黃姓友人前往案發地點遊玩，正好碰上魏男，於是上前理論，雙方爆發口角衝突。

21歲陳姓友人、21歲黃姓友人感到不滿，於是拿出放置在車內的鋁棒砸車，將魏男車輛的擋風玻璃、以及多面車窗砸破，嚇得魏男立刻報警。

▼警方在陳男等4人的車輛內找到2支鋁棒、2支空氣槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼南橫棒球隊。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方獲報後趕往現場，將陳男兒子等一行四人逮捕，並在4人車內找到2支鋁棒、2支空氣槍，當場予以查扣，全案依照妨害秩序、毀損、恐嚇等罪嫌送辦。詳細案情為何，仍待進一步釐清。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

ET快訊
快訊／馬國女大生家屬抵台　2男2女快步上車離開
南橫球棒隊攔人砸車！9人座休旅車玻璃全被敲爛　隊員下場慘了
唐吉「訶」德不念ㄎㄜ　15個最常講錯的日文漢字
士林2天4死！男分手收東西　女回家驚覺「反鎖」破門晚一步
31歲女老師和男學生「激情車震8次」被捕
吸金詐財11億！　知名期貨公司營業員收押
「20到29歲」金融文盲最多！ 金研院：以為理財就是買股票

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／馬國女大生家屬2男2女抵台　快步上車離開

快訊／士林2天4死！男分手收東西　女回家驚覺「反鎖」破門晚一步

代操期貨「年利216%」吸金詐財11億　知名期貨公司營業員收押

南橫球棒隊攔人砸車！9人座休旅車玻璃全被敲爛　隊員下場慘了

選情趨熱越要查賄　屏東地檢赴枋寮警分局舉行屏南查察座談會

民眾登大凍山不慎失足墜落溪溝　南消架雙節梯搶救脫困送醫

代管20公噸K毒原料放4年　保管費喬不攏桃檢挨告回應了

獨／他殺馬國女大生後吞藥...就醫「露詭異微笑」　警：頭皮發麻

獨／「鶯歌忍者龜」搶救輕生男　1關鍵揭大馬女命案：直覺對了

面交虛擬貨幣變搶錢　高鐵台中站191萬搶案落網嫌遭羈押禁見

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

楊繡惠開罵台一線阿文「狂借錢」！　直播強調：說得都是事實

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

快訊／馬國女大生家屬2男2女抵台　快步上車離開

快訊／士林2天4死！男分手收東西　女回家驚覺「反鎖」破門晚一步

代操期貨「年利216%」吸金詐財11億　知名期貨公司營業員收押

南橫球棒隊攔人砸車！9人座休旅車玻璃全被敲爛　隊員下場慘了

選情趨熱越要查賄　屏東地檢赴枋寮警分局舉行屏南查察座談會

民眾登大凍山不慎失足墜落溪溝　南消架雙節梯搶救脫困送醫

代管20公噸K毒原料放4年　保管費喬不攏桃檢挨告回應了

獨／他殺馬國女大生後吞藥...就醫「露詭異微笑」　警：頭皮發麻

獨／「鶯歌忍者龜」搶救輕生男　1關鍵揭大馬女命案：直覺對了

面交虛擬貨幣變搶錢　高鐵台中站191萬搶案落網嫌遭羈押禁見

趙岱新被求婚後首露面挺臺北時裝週　遭黃子佼催生「鬆口有計劃」

王詩聰敲職棒生涯首轟！范國宸首次扛1棒挑戰林立安打王

快訊／馬國女大生家屬2男2女抵台　快步上車離開

韓四代女團8大「顏值擔當成員」　IVE張員瑛、aespa Karina神顏封人間CG

近1成5台人「戶頭無儲蓄」！18.8％人一周湊不到10萬元

4星座「年底前就想離職」！他還在硬撐：該拿的要拿

李燕離婚7年突喊：當媽了！　看剖腹片認「想被擊垮」卻反轉

韓國最新入境攻略！達人曝當地現況　超市購物出示護照就能直接退稅

租屋「最雷傢俱」清單曝！租屋族超討厭它：占空間又難用

蘇建文今執法3300場　持續堆高亞洲職棒現役紀錄

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

廖老大「露蜜臀」飲料妹本尊找到了

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘

獨／前男友衝住處來不及：想宰了他

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

即／高雄水泥車翻落高架橋！司機命危　路過嬤孫壓傷

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

即／新北大貨車撞人一路拖行　她腦漿外溢慘死

24歲女大生遭網友勒斃　IG模特兒外拍照曝

高一女煮糖漿二度灼傷　提國賠141萬結局曝

士林YouBike女騎士　慘遭大貨車撞死

男勒斃女子後輕生　被送醫掀真相

士林大馬女大生來台當「直播主」遭勒斃　粉絲IG哀悼

更多熱門

相關新聞

獨／他殺害馬國女　露出詭異微笑

獨／他殺害馬國女　露出詭異微笑

新北市鶯歌區一名男子13日於租屋處吞藥尋短，警、消於下午5點多獲報到場，他喃喃自語表示「我殺了人」，並報了一串地址，隨後露出詭異的微笑被移上擔架送醫；警方根據男子口述的地址追查，果真發現一名馬來西亞籍女大生於台北士林租屋處遭勒斃，遺體浮現屍斑。凶嫌的表情部分，資深刑警也給了解釋。

參訪金格食品　賴香伶：台灣飲食文化的驕傲

參訪金格食品　賴香伶：台灣飲食文化的驕傲

獨／鶯歌警搶救病患　1關鍵揭命案

獨／鶯歌警搶救病患　1關鍵揭命案

謝和弦參選夢碎！律師開轟點名坐牢過的「他」

謝和弦參選夢碎！律師開轟點名坐牢過的「他」

即／害1烏干達學生淪黑工　苗栗青發副處長50萬交保

即／害1烏干達學生淪黑工　苗栗青發副處長50萬交保

關鍵字：

砸車球棒隊南橫南橫公路行車糾紛影音

讀者迴響

熱門新聞

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

電梯下墜病患頭朝下墜落亡　影片曝光

羅志祥認跟愷樂有聯絡！　私下和解周揚青

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

廖老大「露蜜臀」飲料妹本尊找到了

3年內「3大馬女生」死在台灣！她慘變人彘

獨／前男友衝住處來不及：想宰了他

Netflix廣告版訂閱方案來了！

謝和弦選不了議員　莉婭回應了

馬國女遇害　大馬網罵台魔殺人

「文化新聞系花」啦啦隊跳一半突脫褲！

即／高雄水泥車翻落高架橋！司機命危　路過嬤孫壓傷

大阪環球影城又有「新人骨」！萬聖節遊客嚇壞

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

士林大馬女命案「兇嫌」起底　無業北漂IG認識一週

更多

最夯影音

更多
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨
女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面