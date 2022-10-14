國外冒5種新變異株　羅一鈞曝常見4症狀「開國門後會被帶回來」

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

10/13邊境解封，專家憂心BF.7將入侵台灣，取代BA.5成為主流病毒株。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前全球除了BF.7外，還有4株變異株在不同地區流竄，分別為BA.2.75、BQ、XBB、BA.3.20，隨著邊境開放後，都有可能被陸續帶回來。

羅一鈞提到，英國目前流行的為BA.5變異株，佔比過半，但也有3株新型變異株在國內流竄，分別為BQ變異株 18%、BA.2.75佔5%、BF.7佔7%，以消長情形來看，BQ變異株甚至強過BF.7。

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此外，新加坡監測資料也顯示，XBB變異株較具優勢，可能蓋掉目前流行的BA.3.20，顯示不同地區可能會有不同的主流株，未來具有優勢的變異株也會不一樣。

昨起入境檢疫免居隔，改由0+7自主防疫，旅客下機只要領4支快篩就可入境，有症狀者才需做唾液PCR，其檢體也將成為未來監測變異株重要指標。

羅一鈞表示，從目前監測發現，境外移入個案除了BA.5、BA.2.75、BA.4.6外，還有零星的BF.7個案，但還是以BA.5佔大宗。但無論是感染哪一株變異株，主要症狀依然難脫咳嗽、喉嚨痛、流鼻水及鼻塞、發燒等4項，僅有少數個案會有嗅味覺異常，感染後重症死亡比例也沒有增加。

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