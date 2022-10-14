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新變種「BF.7」攔不住！6QA秒懂症狀有哪些　醫示警：兩處風險極高

▲▼北市府8/6啟動第一階段應變機制，搭乘台北捷運務必全程配戴口罩，勸導不聽者，最高罰新台幣1萬5000元，並拒絕運送。（圖／實習記者方敬攝）

▲新變異株BF.7在歐美國家開始流行，指揮中心目前暫不調整口罩政策。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／整理報導

BA.5衍生出的新分支「BF.7」近期在歐美國家感染比例竄升，隨著邊境開放，專家憂心恐成下一波主流病毒株。目前國內曾驗出3例BF.7境外移入，「後續未發現本土個案」，指揮中心將持續監測病毒特性與相關資料。對於這株新變種崛起的資訊、如何防護，《ETtoday新聞雲》整理了6大重點，帶讀者一起了解。

Q：BF.7是什麼？

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A：BF.7由Omicron亞型變異株BA.5演化而來，10月4日在中國內蒙古自治區首度驗出，與親代毒株相比，擁有更強的免疫逃脫能力，而Omicron系譜早就以免疫逃脫特質而惡名昭彰。

Q：症狀有哪些？容易引發重症嗎？

A：BF.7引發的症狀包括顫抖、頭痛、胸痛、嗅覺改變、持續咳嗽、聽力喪失，多數都與感染Omicron其他亞型變異株相似，但也不能忽略其他新冠症狀，例如疲憊、腹痛、腹瀉、流鼻水、喉嚨痠痛。

台大醫院小兒科醫師李秉穎則說，目前觀察到大多都是輕症、重症數偏少，不須太過擔心，也不至於對醫療體系造成重大負擔。

Q：目前哪些國家有出現案例？

A：除了中國不少省分發現確診案例，BF.7也在德國、法國、丹麥、英國及比利時、荷蘭等歐美各國迅速傳播。另據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，該國目前活躍病例中，BA.5和BA.4.6仍是最具傳染力的前2大主流毒株，但BF.7以4.6%位居第三，被認為可能很快取代前二名。

Q：台灣有案例嗎？

A：中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前國內在8月到9月間曾經檢出3例BF.7境外移入，分別來自荷蘭、法國、美國，後續並未發現引起本土個案。

▲▼ 快訊／邊境解封「首批泰國旅行團」抵達！旅客比愛心狂拍照。（圖／記者游宗樺攝）

▲指揮中心強調，入境有症狀者機場仍會進行唾液採檢，以監測病毒。（示意圖／記者游宗樺攝）

Q：因應對策有哪些？

A：指揮中心指揮官王必勝強調，機場仍會針對有症狀者做唾液PCR篩檢，過去每日約有30~60位受檢，隨著開放人數增加，「應該會增加到每日100人」，依照過去經驗，有症狀者驗出陽性者約30%，指揮中心會針對陽性檢體送昆陽實驗室基因定序監測，且「確診者與同住家人鬆綁政策暫不考慮。」另外，王必勝也說口罩規範會較晚討論，「應該是11月後才有機會。」

至於民眾個人防護部份，李秉穎也提醒，新變異株BF.7一定會進來，尤其在解封的狀態下「速度會更快」。因此醫師建議，民眾出國或從國外回來都要非常小心，有一點症狀就要馬上做檢驗，不舒服就別出去，即便2天內快篩或PCR陰性，病毒有潛伏期，不一定就是真的沒染疫。

「人群聚集處、飛機上感染風險極高」，李秉穎說，聽過不少人都是在飛機上感染，尤其飛機氣流很強，飛沫傳染可達好幾公尺，民眾一定要戴好口罩，上廁所時注意接觸傳染。

Q：BF.7會變成主流變異株嗎？

A：羅一鈞表示，國際上可能會取代BA.5的不只BF.7，另有BA.2.75、XBB在世界各地流行，「候選病毒株方興未艾」，任何可能性都無法排除，需要持續觀察，才能知道冬天會流行哪一株病毒株。

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