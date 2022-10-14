馬籍女大生遭男網友殺害　校方：十分悲痛「已啟動輔導機制」

▲銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生昨遭殺害，校方已通知家人，並啟動輔導機制。（圖／翻攝畫面）

記者許敏溶／台北報導

銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生昨（13日）被發現陳屍租屋處，校方今（14日）表示，消息傳出讓全校上下十分悲痛，已連絡蔡女家屬前來處理，將全力協助後事，同時已經啟動輔導機制，密切注意和受害女大生有互動的學生，除師長主動關懷外，也會視狀況提供相關心理諮商協助。

馬來西亞籍蔡姓女大生昨遭發現不幸過世，銘傳大學今表示，蔡女為該校海青班大眾傳播科學生，預計明年1月就能畢業，傳出不幸消息讓全校上下都十分悲痛，已連絡蔡女家屬前來處理，校方也會全力協助後事。

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此外，銘傳大學心理輔導中心也表示，事件發生後，已經啟動輔導機制，目前當事人的同儕，大多還在瞭解事件，而這些學生也在學校上課或生活，校方先透過師長關懷這些學生，若師長發現學生有一些狀況，會進一步來聯繫，或由心輔中心主動關懷學生。

銘傳指出，過去若學生發生無預警的校安意外事件，校方都會針對當事人周邊的同儕，會配合相關院系，去關懷其狀況，看看後續是否要進一步去諮商輔導中心，或安排諮商師進行諮商，尤其是和當事人互動比較密切的學生，則會安排小團體輔導，後續校方會密切注意，啟動輔導機制。

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