獨／馬國女大生被掐死！前男友衝住處已來不及　怒：只想宰了他

記者黃宥寧、郭玗潔／台北報導

馬來西亞籍24歲蔡姓女大生，在士林租屋處遭陳男勒斃，陳嫌痛下毒手後開車逃回鶯歌住處吞藥尋短，因此揭發整件命案。人緣相當好的蔡女，案發後約10名大馬同學在案發現場樓下守候，蔡姓女大生的楊姓前男友也到場協助，對兇嫌的殘忍奪命激憤表示：「我只想宰了他，就這樣！」，而蔡女的弟弟聽到噩耗，更是整晚睡不著覺，在網路各種搜尋，只想尋找殺姊兇嫌的蛛絲馬跡。

女大生的楊姓前男友表示，死者是銘傳大學廣告暨行銷系四年級學生，認識時就住在大東路的雅房。去年兩人展開交往，但他發現女方感情觀是「只要誰對她好，對方就是好人」，而且跟粉絲走得太近，所以兩人曾爆發多次爭吵，後來女生提出分手，兩人在今年8月分開。

楊男說，女生有憂鬱症傾向，情緒激動時症狀尤為明顯，但他還是愛著對方，所以一直保持聯繫，希望復合，只是女生不接受，而是想要一段新的感情，所以雙方目前應該都算是感情空窗期。

楊男表示，這次他並沒有接到警方通知，而是「第六感」覺得怪怪的，加上與死者最後對話訊息停在下午1點55分，所以晚間6點多從蘆洲跑來士林，不料一到場就發現女方住處樓下很多警察，直到打給死者學妹追問，才知道真的出事了，對於兇嫌的所作所為，楊男無法接受，情緒激動表示：「我只想宰了他，就這樣！」

▲蔡姓女大生在士林租屋遭陳男勒斃，身旁親友聽聞噩耗都悲痛不已。（圖／翻攝自當事人IG）