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大馬女學生「前男友訊息」曝！她半年失去2摯友崩潰：一定要判死刑

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

▲24歲蔡女遭陳男勒斃。（圖／翻攝自當事人IG）

記者曾筠淇／綜合報導

馬來西亞24歲的蔡姓女學生來台求學、當直播主，卻遭陳姓男子勒斃。就有一名女網友發文表示，她因為收到蔡女前男友的訊息，才得知對方死訊，並感到相當難過。文章曝光後，底下網友也留言鼓勵、安慰。

女網友自稱是蔡姓死者的好友，她在Dcard上，以「三個月前14年閨蜜在我面前XX，今天我最好的朋友被殺害」為題發文，提到她因為一直聯繫不到蔡女而感到擔心，結果沒多久後就收到對方前男友的訊息。

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前男友訊息劈頭就說「XX去世了你知道嗎？」原PO則回應，「我不知道，怎麼會這樣，什麼時候發生的？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲前男友告訴原PO蔡女死訊。（圖／翻攝自Dcard）

原PO得知死訊實在很震驚，兩人同樣喜歡kpop，也常常一起練舞，她真的無法接受對方突然離開。她也透露，前陣子她才目睹另個閨蜜自殺，雖然想要救回對方，但無奈已無生命跡象。她也難過表示，半年內失去兩個重要的朋友，真的讓她難以接受。她最後更喊話，殺害蔡女的那位兇手，「請法律一定要判他死刑！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「加油！希望你撐下去」、「加油！拜託要撐住」、「抱一個！我感受到你的無助害怕和憤怒的情緒，真的好心疼你」、「辛苦你遇到這些，只能給你一點加油」、「拜託！你要好好地知道嗎」、「撐住！不要放棄你自己」。

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