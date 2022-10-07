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假貴婦賣房詐財3／新北議員無辜衰捲　正義喊話：願出面協助

▲▼ 天母假貴婦 。（圖／民眾提供）

▲北市天母謝姓夫妻佯稱與新北市議員認識，可用「地主戶」低價出售三重區建案，導致2名被害人誤信支付490萬。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

利用信任傷害熟人！2名被害人向《東森新媒體ETtoday》投訴指出，北市天母有對謝姓夫妻，得知2人想置產，但因北市房價過高無力購買，竟謊稱自己是某建案地主戶，原因係因新北市議員陳啟能為感念其母親，因此把「仁義重劃區」將開發消息洩漏，故以極低價買地，導致2人陷入錯誤支付490萬頭期款。對此，陳議員也出面嚴正否認此事。

陳議員聽完《東森新媒體ETtoday》解釋來龍去脈，則疑雲滿腹說：「我完全不認識他們，更沒有混幫派，何來這些話？」，無端被捲入也感到意外及無辜，最後他也說，若被害人需要協助，他能見面了解細節，身為民代定當義不容辭協助。

記者致電予謝姓夫妻，電話則提示空號，截稿無法取得回應；循線找到謝男母親，她得知兒子與媳婦聯手在外招搖撞騙得手近500萬，她在電話那頭先是安靜幾秒，接著緩緩地說：「這麼會騙喔！」最後則說，雙方很久沒有聯繫，不知道他們在搞什麼。

▼天母假貴婦與夫聯手假賣房真詐財。（圖／民眾提供）

▲▼ 天母假貴婦賣房詐財2 。（圖／民眾提供）

A女、B女受訪指出，謝姓男子佯稱自己有「地主戶資格」是因三重區陳啟能議員擁建設公司，議員為感念其母親，在他少年混幫派時，以大哥太太角色特別關照，因此才將「仁義重劃區」即將開發消息洩漏給其母，讓母親與他能以極低成本取得土地。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲吳女過著奢侈生活，讓被害人憤恨切齒。（圖／民眾提供）

未久，謝男以低於市價550萬價格出售「日日東森」5樓面河房子，並要求A女支付180萬頭期款，更向A女說「可以用工作時數折扣頭期款和房屋尾款」導致A女陷入錯誤，交付現金及匯款，直到交屋時日快到，謝男卻不斷藉口拖延。

今年2人認為「怪怪的」因此向謝男表明要拿回頭期款，謝男雖允諾退回，卻大搞消失，迄今仍無音訊，目前2人也提出詐欺告訴，盼司法能給還一個公道，更希望可以將買房錢要回來。

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