先把公車站座椅弄髒...色保全偷拍裙底照　硬碟驚見數萬張

記者陳雕文、劉人豪／新北報導

新北市三峽區日前出現一名偷拍女子裙底的怪異男子，他先故意在公車站的椅子上惡意潑灑不明液體，讓民眾無法坐著候車，然後再用偷拍器材拍攝女子裙底風光，警方獲報後掌握偷拍男子身分，順利將該名男子函送新北地檢署偵辦，並從查扣硬碟中發現大量偷拍照片、影片等，初步估計達數萬張以上。

▲三峽保全男涉偷拍，看到警方上門嚇傻。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

▲警方搜出筆記型電腦、隨身硬碟、手機、伸縮自拍器等犯案證物。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方指出，今年8月初接獲民眾反映，在三峽區學勤路某一處公車站牌，多次發現疑似惡意潑灑不明液體，造成搭車民眾不便無法坐下等候公車。警方獲報後調閱監視器畫面，發現一名中年男子形跡詭異，先以飲料潑灑在公車候車亭座椅，再用樹葉假好心清掃造成大面積汙損，然後若無其事繼續等候公車，見到穿著短裙女子即尾隨站在後方，再伺機以自製偷拍器材拍攝女子裙底風光。

▲保全男潑灑不明液體，造成搭車民眾不便無法坐下等候公車。（圖／記者陳雕文翻攝）

日前三峽警方趁嫌犯上班前，持搜索票在49歲黃姓男子住家查緝，搜出筆記型電腦、隨身硬碟、手機、伸縮自拍器等犯案證物，並從查扣的硬碟中發現數發現大量偷拍照片、影片等，初步估計達數萬張以上。

據了解，這名黃男從事保全工作，已結婚有妻小。警方表示，目前已完成3名被害女子調查筆錄，將持續追查其他可能受害女子身分，以釐清案情。黃姓男子日前已由轄區警方先行函請新北地檢署依妨害秘密罪嫌偵辦。