大馬女大生喊「不再逃避」卻遇死劫　友崩潰求回來：殺人只能死刑

記者黃翊婷／綜合報導

馬來西亞24歲蔡姓女大生來台求學、當直播主，卻遭陳姓男子勒斃。蔡女的朋友得知消息後，紛紛湧入她的IG留言哀悼，「拜託妳回來，真的」、「看到妳的新聞，我真的無法接受」；還有朋友在限時動態又難過又氣憤地表示，「我真的沒辦法接受事實，妳給我回來，這一切都是假的對吧」、「殺人只能是死刑」。

▲蔡女來台圓夢卻遇上死劫。（圖／翻攝自Instagram／當事人，下同。）

蔡女來台求學，是銘傳大學四年級的學生，平時會兼職做外拍模特兒工作，也有擔任直播主，在網路上小有名氣，IG有1000多人追蹤；她不時會在IG分享生活點滴，今年7月還曾寫下一段話鼓勵自己和粉絲，「原來單純的快樂就是相信自己值得被愛，值得身邊的人花時間在你的身上。最近在一本書看到這句話頗有感觸，心裡很感激也很謝謝那個不再選擇逃避的自己，把從過去把自己鎖在框內的那個自己拉出來了，也打從心裡為自己感到驕傲。」

然而，就在生活逐漸往好的方向發展時，蔡女卻在10月13日被人發現陳屍於租屋處。陳姓兇嫌痛下殺手後，返回位於新北市的住處吞藥尋短，被母親發現送醫，獲救之後才突然坦承殺人；警方不敢大意，立刻循線前往調查，果然在租屋處發現明顯死亡的蔡女。

▼▲蔡女曾對未來生活充滿希望，粉絲、親友紛紛在她的IG留言哀悼。

消息經報導傳開，震驚馬來西亞和台灣民眾。網友們和粉絲、親友紛紛湧入蔡女IG留言哀悼，「拜託妳回來，真的」、「看到妳的新聞，我真的無法接受，我不敢相信這是真的」、「妳在天上要好好的哦！希望下輩子有機會我們可以當朋友，說好要一起吃飯的我等妳」。

還有親友又氣又難過地在限時動態發表文章直言，希望法官判處陳男無期徒刑或死刑，「希望法官能判他無期徒刑」、「不行，我真的沒辦法接受事實，妳給我回來，這一切都是假的對吧」、「殺人只能是死刑，你（指陳男）現在殺了我最好的朋友，就算你得不到死刑，我也會親自給你死刑」。

▼陳男行兇後返家吞藥輕生。（圖／記者黃宥寧翻攝）

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