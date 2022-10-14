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被問為何不能與病毒共存　陸官員：清零是基於「生命至上」理念

▲▼中國國家衛健委武漢肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年。（圖／路透）

▲梁萬年。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年13日針對「為什麼不能與病毒共存」的問題表示，中國政府所施行的「動態清零」是基於「人民至上、生命至上」的抗疫理念所決定的，「國家的抗疫方針、抗疫策略是基於抗疫理念提出來的。」

梁萬年提到，基於目前對病毒特性的認識，特別是對它變異的方向、變異後的危害性變化的認識，包括對這種疾病的認識，「我們現在並沒有能力完全把病毒消滅掉，也沒有能力保證不出現一例或者散發病例，所以『動態清零』是我們國家抗疫的總方針，這個總方針的核心是要把疫情阻斷，而不是消滅病毒，也不是不容許出現一例病例。」

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

梁萬年指出，阻斷疫情的核心就是要快速發現、快速撲滅，發現一起，撲滅一起。簡單來說「動態清零」的核心是阻斷疫情的持續性社區傳播，防止疫情形成規模性流行或者規模性疫情反彈。

梁萬年說，衡量一個疫情危害性大小有兩個不同的視角，國際上通用的公共衛生的視角是站在群體角度，使用死亡率、超額死亡率等指標來衡量，而不是以病死率、個體的視角來衡量，「對Omicron變異株來說，它的病死率和以往的變異株和原始株相比確實是在下降，但是由於它的傳播速度快、傳播更隱匿、免疫逃逸現像在逐漸增強，所以總發病率是高的，這意味著在人群當中會有大量感染。」

梁萬年還說，較多的感染人數乘以個體病死率，死亡人數也會相對較多，群體死亡率就會高於流感，且不低於原始株和其他變異株，可見其對人類的危害性總體上並未見明顯下降，「這一點恰恰是世界衛生組織、各個國家在判斷它危害性的重要指標。」

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

梁萬年認為，對於超額死亡率，即疾病出現以後影響的不僅僅是感染疾病患者的重症和死亡，它可能導致醫療資源擠兌，「醫療資源一旦被擠兌，就會影響其他正常醫療服務的需求，就可能導致一些不必要的在正常狀況下的一些死亡的出現。」

梁萬年強調，中國老年人口比例高，老年人口2.67億，是非常大的基數，同時還有大量基礎病患者，這些人是新冠肺炎病毒感染的高危人群，再加上前一段時間防控的效果，人群新冠病毒感染率總體較低，獲得的自然免疫不強，儘管通過免疫接種獲取了一定的免疫力，但新變異株對這種免疫力的逃逸在加強，「所以如果放鬆，不『動態清零』，勢必會造成大量感染，導致老年人群、導致有基礎病的人群，有可能造成大量重症乃至大量死亡。」

最後，梁萬年並提到，現在科學上對新冠病毒的變異，今後向什麼方向變，變異以後它的毒力、致病力、危害性的大小仍然沒有完全辦法掌握，但是有一點科學界是肯定的，這個病毒始終會變，變是它的常態，「在這種情況下我們堅持現有防控策略，堅持『動態清零』總方針，我們近三年防控證明是有效的、是可行的、也是科學的，所以面對這些不確定性，我們就應該用確定性的策略、確定性的方針來對抗這種不確定性。」

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