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大陸 大陸焦點 特派現場

黃安被逼憋尿！怒譙防疫人員「脫褲子放屁」　見大白報警趕緊閃

▲▼黃安被逼憋尿！怒譙防疫人員「脫褲子放屁」　見大白報警趕緊閃。（圖／翻攝自微博／黃安）

▲黃安抗議後，見防疫人員直接拿起手機報警，只能無奈拍下現場畫面。（圖／翻攝自微博／黃安）

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸持續堅持清零，藝人黃安也大喊吃不消，13日在微博談到因工作不得不出門，怎料一路上先後因行程碼、健康碼問題，不僅上廁所被阻，還在路上被扣留，讓他氣得當場向防疫人員抗議「脫褲子放屁」，結果對方直接報警，讓他只能開溜，並坦言「路上確實吃了不少苦頭」。

黃安發文表示，他12日上午11點從四川省瀘州市古藺縣出發，先碰到高壓電線施工，塞車近半小時，被迫跑步下山換另一輛車，隨後在高速公路服務區想上廁所，因來自瀘州而被拒絕，只好把尿意憋回去，最後下午2點好不容易抵達重慶江北機場出口匝道，又因來自瀘州被扣留2小時。

▲▼黃安被逼憋尿！怒譙防疫人員「脫褲子放屁」　見大白報警趕緊閃。（圖／翻攝自微博／黃安）

▲一行人在出口匝道被扣下。（圖／翻攝自微博／黃安）

當時防疫人員「大白」要求在場被扣留的人加入新區域的健康碼，一行人依指示照辦，結果全部「綠碼變成紅碼」，還被要求去做「翻綠手續」。當下黃安出言抗議，「你們這樣不是脫褲子放屁嗎？本來是綠碼的，你們刻意把我變成紅碼，然後還要變回來，這不就是個bug嗎？」

現場防疫人員聽完後，直接報警要逮人。不過，就在警方趕來途中，黃安見重慶健康碼突然變綠，「你大爺的，我先跑為敬。」儘管成功開溜，但因前面種種阻礙，他改了3次航班，直到晚上10點10分才登機，期間還見到有乘客因為核酸證明沒過關而滯留機場，「恐怕要過夜了。」

隔日凌晨1點30分，黃安搭機抵達福建省福州市，但依然有白天的陰影，擔心一下機又出什麼亂子，好在刷了身分證、作了核酸，就直接上了出租車離開福州長樂機場，最終在凌晨2點30分抵達酒店，「這趟行程費時15個半小時！」

許多網友看完紛紛留言，「心態真好，是我早就發飆了」、「重慶最近疫情抬頭，管控嚴格，請多理解」、「我這兒已經封了70天了，解封無期，向誰說理呢」、「跟渡劫似的，只是看著安哥的描述，我都覺快要崩潰了，別說真切的經歷一回了」，但也有人說「福州防疫向來寬鬆，至今沒感覺的到疫情帶來的不便」掀起熱議。

▼黃安在高速公路服務區上廁所受阻，只能憋尿。（圖／翻攝自微博／黃安）

▲▼黃安被逼憋尿！怒譙防疫人員「脫褲子放屁」　見大白報警趕緊閃。（圖／翻攝自微博／黃安）

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