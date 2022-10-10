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大陸 大陸焦點 特派現場

20大前疫情升溫　陸官媒：躺平沒有出路「堅持動態清零」

▲▼中國大陸國務院十一國慶招待會,李克強,習近平。（圖／路透社）

▲中共總書記習近平。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共20大即將召開，疫情卻也悄悄升溫，大陸官媒《人民日報》10日發文提到，中國完全有基礎、有條件、有能力實現動態清零，「躺平沒有出路，堅持就是勝利！」

文章指出，當前，全國疫情仍然呈現出「點多、面廣」的特點，持續面臨著境外疫情輸入和本土疫情傳播的風險，發生多地聚集性疫情風險依然存在，「我們必須繼續保持對疫情傳播的警惕，增強對我國疫情防控政策的信心和耐心，克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、松勁心態，抓實抓細疫情防控各項工作。」

▲▼中國大陸十一國慶。（圖／路透社）

文章提到，Omnicron變種病毒具有傳染性強、傳播速度快、隱匿性高等特點，無症狀和輕症感染者較多，導致一些早期的感染者不易被發現，確實給當前疫情防控增加了不少難度和挑戰，但這並不意味著做不到早發現、早報告、早隔離、早治療，「我們完全有基礎、有條件、有能力實現動態清零。」

文章指出，疫情尚未遠去，大考仍在繼續，「實踐深刻啟示我們，躺平沒有出路，堅持就是勝利。」

文章最後還強調，保持戰略定力，堅定必勝信心，堅持科學精準、動態清零，慎終如始抓好疫情防控工作，「我們一定能維護和鞏固來之不易的疫情防控成果，有力有效保障人民群眾生命健康和經濟社會發展。」

▲▼中國大陸國務院十一國慶招待會,李克強,習近平。（圖／路透社）

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