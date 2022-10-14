苗栗內戰！被指密會蘇嘉全出賣韓國瑜　謝福弘按鈴提告鍾東錦

▲鍾東錦扯謝福弘在總統大選時密會蘇嘉全出賣韓國瑜，14日謝福弘親自對鍾東錦提出「毀謗」及選罷法中「意圖使人不當選」的告訴。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

鍾東錦競選總部上週公開表示，謝福弘曾在2020大選前密會蘇嘉全出賣韓國瑜，謝福弘在與韓國瑜和拍影片後，本想讓謠言不攻自破，只要對方道歉就不必浪費司法資源，但鍾陣營一直沒有道歉，還歡迎謝陣營提告，14日上午謝福弘在律師陪同下，對鍾東錦正式提出告訴。

針對此事，鍾東錦透過競選總部執行長徐廷琮表示，2020年1月4日謝福弘在傅學鵬家中，是否有見到蘇嘉全?至於會談的內容，他們也有證人，既然已經提告，鍾陣營會找到證人在法庭上釐清事實。

謝福弘表示，他是黨齡50年的忠貞國民黨員，鍾陣營扯出2020總統大選時謝福弘「密謀倒戈把所有的票都投向綠營」，這種不實情節來抹黑，完全是想要分化他跟韓國瑜的信任，想分化國民黨的團結。

謝福弘說，在自己和韓國瑜見面合拍影片公開之後，這種抹黑和分化完全破功，本想謠言已不攻自破，只要對方道歉就不必浪費司法資源，沒想到對方一直硬拗不肯道歉，所以今天才在律師陪同下親自到苗栗地檢署，對鍾東錦提出誹毀謗及選罷法「意圖使人不當選」的告訴。

謝福弘又說，鍾東錦明明知道自己前科累累，卻為了選舉對選民一騙再騙，公開宣稱自己只是拿西瓜刀劃破別人肚皮，不是殺人而是殺人未遂，還說一旦拿出他殺人的証據他就辭議長退出選舉，結果被揭發他還犯下群毆致人於死的暴行三審定讞，他不但開始裝聾作啞，還選擇用虛構的情節來抹黑謝福弘企圖轉移焦點。