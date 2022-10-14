陳時中大吐苦水防疫過程滿身箭疤　黃珊珊轟自怨自艾

▲黃珊珊拜訪廣照宮。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中在節目專訪時吐苦水，稱疫情過程中被外界攻擊到滿身都是箭靶，如果重來的話不會接任指揮官，因為沒有料到仇恨值居然這麼高。對此，無黨籍參選人黃珊珊說，當一個指揮官掌握國家最高權力，當然要承受最大責任，「現在回來抱怨，假設未來他當市長，什麼事情都可以後悔嗎？」

對於陳時中評分70分、有及格，黃珊珊說，「分數應該要台北市民來打吧」，在台北市所有的作業都比中央快，而且快2個禮拜到1個月以上，包括車來速等，如果中央早點把快篩陽認定為確診，就不用大費周章設車來速，設了車來速後才能保護台北市的醫療量能不會受影響，「這些事情我想市民都看在眼裡，這個分數不容他來說三道四」。

而陳時中說防疫過程中他滿身都是箭疤、做每個決定都會傷害到人？黃珊珊說，「我今天不太想回應他這些自怨自艾」，當一個指揮官當然要承受，你掌握了國家最高的權力，當然要承受最大的責任，任何的政務官做了決定就要承擔，「現在回來抱怨，假設未來他真的當的市長，他什麼事情都可以後悔嗎？」

另外，對於陳時中說若重來一次不會接指揮官，沒有想到仇恨值這麼高？黃珊珊說，「我一點都不想知道他在想什麼」，做了什麼事情自己要負責，好漢做事好漢當，「我是一個女生，我做副市長所有事情我都一肩承擔，我絕對不會說我後悔做過什麼事，我從從政到現在，我做的所有事情從來沒有後悔過」。