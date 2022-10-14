陳時中再談「萬華破口說」　黃珊珊怒：萬華從來不是破口

▲黃珊珊拜訪廣照宮。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中13日在電視節目專訪時談到「萬華破口說」，他坦言，這件事可能到他死的時候還要被拿出來講，將成為歷史事件。對此，無黨籍參選人黃珊珊說，「萬華從來不是破口，再強調一次」，萬華是諾富特飯店破口的受害者，「萬華現在已經很好了，請大家不要再消費萬華」。

「萬華從來不是破口，再強調一次。」黃珊珊14日前往萬華廣照宮參拜時受訪表示，如果陳部長認為萬華是破口，這句話請他先收回，「我們萬華是受害者，是諾富特飯店的破口造成了萬華的受害，這句話如果他不收回，他也不用向萬華人道歉」。

黃珊珊指出，萬華從來不是破口，這件事情請陳時中自己先去想清楚，萬華是受害者，這件事情不要把它當成政治上一直在做處理，萬華現在已經很好了，請大家不要再消費萬華。

另外，萬華人健保卡被註記一事，陳時中則說是控制疫情所需的手段。對此，黃珊珊說，「如果回過頭來看，當時的註記對疫情防範有意義嗎？」

至於陳時中稱到死都有人爭論，似乎感到相當委屈。黃珊珊直言，政務官做的事情本來就要自己負責任，「你做的事情你不用負責嗎？就像我副市長，我做的事情的決策，我會負責一輩子」。