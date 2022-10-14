職棒假球案主謀「雨刷」選縣議員　劉仕傑號召：全台球迷一起抵制

▲職棒假球案主謀要選縣議員，他號召「全台棒球迷一起抵制」。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

2022年九合一大選進入倒數，各地候選人都在積極拜票，不過近日有網友發現，嘉義縣第4選區議員候選人中，竟有2009年台灣職棒假球案主謀「雨刷」蔡政宜。對此，時代力量議員參選人劉仕傑質疑，這位曾讓台灣國球幾乎崩壞的人若當選，究竟會造福鄉里，還是魚肉鄉民呢，號召全台球迷一起抵制。

針對蔡政宜參選嘉義縣議員，時代力量台北市議員參選人劉仕傑13日表示，曾經令全台灣棒球迷髮指的「雨刷」蔡政宜參選嘉義縣議員，而且其競選總部14日即將成立，讓他直呼「這是台灣民主發展史之恥」、「作為多年的球迷及球員，我實在沒辦法接受」。

劉仕傑說，「法律上，雨刷可以參選，但如果他真的當選，這位曾經讓台灣國球幾乎崩壞、差點一蹶不振的人，究竟會造福鄉里，還是魚肉鄉民呢」、「嘉義的棒球迷，你們能接受雨刷當選議員嗎」、「請全台灣的棒球迷，一起抵制雨刷」，最後更號召球迷們14日上午一起「路過」雨刷競選總部。

▲劉仕傑臉書全文。（圖／翻攝自臉書）

中華職棒2009年發生史上最大假球案，許多當年知名球星如陳致遠、張誌家、蔡豐安、曹錦輝及張誌家等人都遭到檢調約談，甚至有人被法院判處徒刑及罰金，大大影響台灣球迷對職棒信心，更澆熄了許多球迷對棒球的熱愛，而假球案集團主謀就是蔡政宜，蔡政宜最終被判3年8個月定讞，並於2016年出獄。

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