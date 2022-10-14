　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

職棒假球案主謀「雨刷」選縣議員　劉仕傑號召：全台球迷一起抵制

▲▼職棒假球案主謀「雨刷」參選嘉義議員 他喊話：全台棒球迷一起抵制。（圖／翻攝自臉書）

▲職棒假球案主謀要選縣議員，他號召「全台棒球迷一起抵制」。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

2022年九合一大選進入倒數，各地候選人都在積極拜票，不過近日有網友發現，嘉義縣第4選區議員候選人中，竟有2009年台灣職棒假球案主謀「雨刷」蔡政宜。對此，時代力量議員參選人劉仕傑質疑，這位曾讓台灣國球幾乎崩壞的人若當選，究竟會造福鄉里，還是魚肉鄉民呢，號召全台球迷一起抵制。

針對蔡政宜參選嘉義縣議員，時代力量台北市議員參選人劉仕傑13日表示，曾經令全台灣棒球迷髮指的「雨刷」蔡政宜參選嘉義縣議員，而且其競選總部14日即將成立，讓他直呼「這是台灣民主發展史之恥」、「作為多年的球迷及球員，我實在沒辦法接受」。

劉仕傑說，「法律上，雨刷可以參選，但如果他真的當選，這位曾經讓台灣國球幾乎崩壞、差點一蹶不振的人，究竟會造福鄉里，還是魚肉鄉民呢」、「嘉義的棒球迷，你們能接受雨刷當選議員嗎」、「請全台灣的棒球迷，一起抵制雨刷」，最後更號召球迷們14日上午一起「路過」雨刷競選總部。

▲▼職棒假球案主謀「雨刷」參選嘉義議員 他喊話：全台棒球迷一起抵制。（圖／翻攝自臉書）

▲劉仕傑臉書全文。（圖／翻攝自臉書）

中華職棒2009年發生史上最大假球案，許多當年知名球星如陳致遠、張誌家、蔡豐安、曹錦輝及張誌家等人都遭到檢調約談，甚至有人被法院判處徒刑及罰金，大大影響台灣球迷對職棒信心，更澆熄了許多球迷對棒球的熱愛，而假球案集團主謀就是蔡政宜，蔡政宜最終被判3年8個月定讞，並於2016年出獄。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►坐整天臀部也沒壓力！「日本旭川軀幹定位護脊紓壓坐墊」驚爆價990元

ET快訊
獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲
24歲女大生遭男網友勒斃！　IG模特兒外拍照曝
別再計較體重、BMI！醫提「1分析」看出你是假瘦子or真胖子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

職棒假球案主謀「雨刷」選縣議員　劉仕傑號召：全台球迷一起抵制

總統蔡英文：台灣經濟世界肯定　人均GDP可能超越日韓

打高端赴日須自費PCR　陳時中首鬆口：對不方便表達歉意

陳時中：周玉蔻事件有影響民調　「焦糖哥哥」是同一條船上的人

陳時中嘆身上背滿箭靶　「再叫我接指揮官，我是不會接的」

影／蔣萬安合體YouTuber！大秀肌肉打籃球　爆「最難忘運動經驗」

掀中職史最大假球案！主腦「雨刷」參選議員 　球迷轟：無限大諷刺

新北女議員服務處變「戀愛教室」！鄉民交友煩惱都找她

澄清非抵制特斯拉　國防部：是目前無增購該車型需求

桃產總廣邀4市長參選人市政座談　教師、勞工與醫護權益說分明

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

黃子佼聲援Lulu捲雙面人風波　嘆「太無辜了」：小S出來講也太晚了

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

誤丟媽媽6枚金戒指！　熱心清潔隊員尋獲歸還

準新娘因復健第一次暴哭　母嘆：道歉就變可教化？

職棒假球案主謀「雨刷」選縣議員　劉仕傑號召：全台球迷一起抵制

總統蔡英文：台灣經濟世界肯定　人均GDP可能超越日韓

打高端赴日須自費PCR　陳時中首鬆口：對不方便表達歉意

陳時中：周玉蔻事件有影響民調　「焦糖哥哥」是同一條船上的人

陳時中嘆身上背滿箭靶　「再叫我接指揮官，我是不會接的」

影／蔣萬安合體YouTuber！大秀肌肉打籃球　爆「最難忘運動經驗」

掀中職史最大假球案！主腦「雨刷」參選議員 　球迷轟：無限大諷刺

新北女議員服務處變「戀愛教室」！鄉民交友煩惱都找她

澄清非抵制特斯拉　國防部：是目前無增購該車型需求

桃產總廣邀4市長參選人市政座談　教師、勞工與醫護權益說分明

無視華府制裁 ！美企向俄飛彈製造商提供「資訊科技系統」

北市最新「酒駕累犯」無碼照曝光！10人上榜　他4度拒測遭罰180萬

航空客運業績向上估計要等明年首季　法人對航空類股看法紛歧

劍潭地標大樓拉皮到一半「外牆崩塌」　甜點店遭瓦礫堆封死傻眼

張孝全《罪後真相》挑戰名嘴語速猛NG「拍到頭暈」　鍾瑶捏臉增情趣

職棒假球案主謀「雨刷」選縣議員　劉仕傑號召：全台球迷一起抵制

快訊／20天內第9次！北韓凌晨再射「不明彈道導彈」

影／安妮亞也懂變臉！Coser自製旋轉頭套　4種萌表情一次擁有

影／情侶出門程序大不同　提早1小時vs.2分鐘解決

莊奕琦／2023年美國不改升息立場　恐引爆全球經濟風暴

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

政治熱門新聞

掀職棒最大假球案！主腦雨刷參選市議員

高端爭議炸鍋！　陳時中：我已經離開衛福部了

陳時中對打高端「不方便」表達歉意

陳時中：周玉蔻事件有影響民調　「焦糖哥哥」同一條船

快訊／蔡壁如無法認同審查結果　發4點聲明：將提出救濟申覆

快訊／蔡壁如論文違反學術倫理　德明科大撤銷碩士學位

美女比基尼照取代測速桿　台灣基進懲處出爐

蔡總統：人均GDP可能超越日韓

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

假球案主謀選縣議員　他號召抵制

快訊／4個月役男「不必補役期」　國防部：按年次來區分

影／蔣萬安合體彭尊秀肌肉打籃球

被蔡英文「一句話」氣到發瘋！　李遠哲：無法再跟她溝通

陳時中嘆背滿箭靶　「再叫我接指揮官，我是不會接的」

更多熱門

相關新聞

民進黨被高虹安嚇到「選戰亂打」

民進黨被高虹安嚇到「選戰亂打」

民眾黨新竹市長參選人高虹安近期不斷遭綠營猛攻，從指控博士論文抄襲、資策會研究引用爭議、補習上台大到樂儀旗隊風波，沒想到網路聲量不跌反升。一名網友認為，民進黨似乎越來越不會選舉了，一直追著亂打根本是在幫高虹安造勢，直呼「民進黨到底有多怕高虹安，才會這樣嚇到挫賽，完全荒腔走板」。

陳怡岳競總成立　翁章梁、陳明文輪番上台助陣

陳怡岳競總成立　翁章梁、陳明文輪番上台助陣

時代力量赴NCC遞函檢舉周玉蔻　要陳耀祥「硬起來」別包庇

時代力量赴NCC遞函檢舉周玉蔻　要陳耀祥「硬起來」別包庇

陳主明成立大會　蘇巧慧、王美惠現身力挺

陳主明成立大會　蘇巧慧、王美惠現身力挺

太保市長候選人戴光宗競總成立　鄭文燦、陳時中獻聲力挺

太保市長候選人戴光宗競總成立　鄭文燦、陳時中獻聲力挺

關鍵字：

2022九合一2022嘉義縣劉仕傑假球職棒

讀者迴響

熱門新聞

女大生遇害遭「棉被蓋屍」　仰躺單人床

獨／女大生遭勒斃！前男友疑兇手是粉絲

24歲女大生遭網友勒斃　IG模特兒外拍照曝

海盜船斷2半「90度插地」　驚悚畫面曝

注射空氣到血管！護理師連環殺嬰「7娃慘死」

超強運3生肖10月中旬後旺到爆！

林襄被拍抽菸形象全毀！　經紀人道歉：會努力戒掉

男勒斃女子後輕生　被送醫掀真相

嘻哈歌手嗨跳觀眾席「沒人肯接」墜地！

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

女友下體突超癢「鵪鶉蛋大痘痘」！真相綠炸

忘記拔又戴新的！　她眼睛取出23片隱眼

週末很像颱風天　風雨最大時刻曝

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

別再看體重、BMI！「1分析」看出你是假瘦子or真胖子

更多

最夯影音

更多
回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉

回家看嬤慘遭水泥車輾斃　肇事者見家屬秒下跪道歉
媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

林叨囝仔Sydney升格7寶媽！　33歲「又懷孕了」紀念日一發就中

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

臺西警方獲專利武器！　2公尺月牙棒增防禦性

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

問媽怎沒有第一眼愛上爸？　她無情回「太黑」女兒笑瘋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面