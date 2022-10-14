假球主謀「雨刷」競選成立！2千人到場助陣　劉仕傑路過要他落選

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2009年台灣職棒假球案主謀「雨刷」蔡政宜，日前宣布參選嘉義縣第4選區議員候選人，引發熱議，今(14)日競選總部成立，時代力量議員參選人劉仕傑「路過」拉布條抗議，強調拒絕當年毀掉台灣職棒的人出來選舉。

▲「雨刷」蔡政宜決定參選嘉義縣第4選區議員，今成立競選總部。（圖／民眾提供，下同）

蔡政宜宣布參選嘉義縣第4選區議員候選人後，於14日成立競選總部，現場聚集超過2000人到場支持，不時可見刺青黑衣男在蔡政宜身旁，聲勢相當浩大，警方也動員警力到場維護秩序，蔡政宜叔叔蔡慶源為前高雄市議員，也到場站台授戰旗。

時代力量台北市議員參選人劉仕傑一早也到蔡政宜總部「路過」舉布條，拿著麥克風高呼口號、舉布條「今日毀職棒，明日毀嘉義」，強調身為兄弟象球迷的他，無法接受曾經傷害台灣職棒的人出來選舉，不過頻頻被電子花車的音樂蓋過。

▲▼現場聚集多名黑衣人為蔡政宜助陣。

劉仕傑也指出，今天來到這裡有很多朋友提醒，注意自己的人身安全，原本有些夥伴也要到現場來幫忙，卻都在最後一刻改變想法，他們所遭受的壓力之大可想而知。

中華職棒2009年發生史上最大假球案，許多當年知名球星如陳致遠、張誌家、蔡豐安、曹錦輝等人都遭到檢調約談，甚至有人被法院判處徒刑及罰金，大大影響台灣球迷對職棒信心，更澆熄了許多球迷對棒球的熱愛，而假球案集團主謀就是蔡政宜，蔡政宜最終被判3年8個月定讞，並於2016年出獄。

▼時代力量台北市議員參選人劉仕傑到場抗議。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）