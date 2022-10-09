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陳怡岳競總成立　翁章梁、陳明文、蔡易餘輪番上台助陣

▲▼ 五環五箭全面推動嘉義發展 陳怡岳扮演「農工大縣 議會推手」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲全面推動嘉義發展，陳怡岳扮演「農工大縣 議會推手」，縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘輪番上台助陣。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣議會副議長陳怡岳8日在朴子市成立競選總部，現場湧入3千多名支持者逗陣相挺，展現團結勝選氣勢。陳怡岳在大會上，懇切拜託鄉親千萬不要分票，全力支持「農工大縣、議會推手」！

競選總部成立大會活動中，縣長翁章梁、立委陳明文和蔡易餘、黨部主委陳川崎到場為陳怡岳加油打氣，北市議員阮昭雄、藝人楊烈、馬幼興、李㼈、李芳雯等人也前來站台助陣，現場還有太子會電音三太子、勝鴻社、港美獅陣等陣頭演出，共計3千多名支持者熱情簇擁，「凍蒜」加油聲不斷，凝聚勝選氣勢、熱鬧非凡。

▲▼ 五環五箭全面推動嘉義發展 陳怡岳扮演「農工大縣 議會推手」。（圖／記者翁伊森翻攝）

副議長陳怡岳表示，他蟬聯3屆議員、連任2屆副議長，問政12年來，一直受到鄉親勢大的鼓勵和愛護，他也非常用心服務選民回報鄉親，每年完成鄉親的請託陳情案超過1200件，任內爭取嘉義縣第四選區（朴子、東石、六腳）的建設經費逾50億元;更兼任環愛慈善會理事長，運用有限的資源與人力，長期照顧身心障礙、獨居貧困長輩、遭遇重大變故弱勢族群，給予溫暖與關懷。

陳怡岳強調，嘉義縣是農業大縣，過去50年來，鄉親大多以務農維生，靠天吃飯，如果遇到颱風水災，農民辛苦的付出可以說是血本無歸，生活和收入非常不穩定，自從陳明文當選縣長以後，編定了大埔美工業園區，奠定了嘉義縣往工業發展的基礎，人民的生活環境也慢慢的在改變。

陳怡岳表示，農工大縣正在實現，嘉義正面臨從農業大縣轉型到農工大縣的關鍵期。未來4年，從大埔美、馬稠後、水上南靖、中埔公館產業園區、民雄航太園區、嘉義科學園區到無人機國家隊，這些重大建設與龐大預算，都需要議員來監督、把關，督促縣府儘速落實。

陳怡岳在競選總部成立大會上，懇切地拜託鄉親，全力支持他扮演「議會推手」的角色，讓他協助翁章梁推動各項重大建設，率領議員團隊來為人民出聲、出力，為鄉親爭取更多的經費、建設和福利。

▲▼ 五環五箭全面推動嘉義發展 陳怡岳扮演「農工大縣 議會推手」。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳怡岳提出了未來4年的政見訴求，他以「農工大縣、議會推手」為主軸，在「監督縣政、交通建設、工商發展、農漁升級、水利防洪、警消維安、青年就業、社福長照、旅遊觀光、教育文化、醫療衛生、環境保護」等十二面向加強深化布局，為嘉義成功轉型扮演重要的推手。尤其在工商發展方面，陳怡岳提出「五環」策略，強調扶助新創事業、跨境電商物流、輔導中小企業、積極節能減碳、落實公平正義等五大環節，來鏈結世界性的尖端產業；在交通建設方面，他主張「五箭」齊發，藉由推動藍色公路、激活水上機場、監督橋梁改建、加速道路改善、打造廊道景觀等五支利箭，瞄準嘉義進步的核心。

▲▼ 五環五箭全面推動嘉義發展 陳怡岳扮演「農工大縣 議會推手」。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳怡岳強調，未來將持續全力協助縣府打造嘉義成為「農工大縣」，推展各項民生法案，善用嘉義縣天然資源與山海美景優勢，開發觀光休閒旅遊，爭取農民權益及輔導協助農民產銷、爭取提高農業災害救助額度，加強水利設施，積極整治水患，建構城鄉新風貌，讓嘉義更進步，期盼大幅提升鄉親幸福指數！

▲▼ 五環五箭全面推動嘉義發展 陳怡岳扮演「農工大縣 議會推手」。（圖／記者翁伊森翻攝）

由於人口減少，嘉義縣議員選舉第四選區，議員席次由7席減少為6席，加上競選人數多達10人，每位候選人的實力都非常堅強，競爭非常激烈，陳怡岳特別拜託鄉親千萬不要分票，請大家唯一支持，全力相挺，讓他順利當選，成為「農工大縣、議會推手」。

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