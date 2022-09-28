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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時代力量赴NCC遞函檢舉周玉蔻　要陳耀祥「硬起來」別包庇

▲時代力量中央黨部28日召開記者會，由吳佩芸（左2）遞交檢舉函給NCC電台與內容事務處簡任視察黃財振。（圖／記者蘇晏男攝）

▲時代力量中央黨部28日召開記者會，由吳佩芸（右3）遞交檢舉函給NCC電台與內容事務處簡任視察黃財振（右2）。（圖／記者蘇晏男攝）

 記者蘇晏男／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）屢傳受政治力介入，不僅被質疑包庇名嘴周玉蔻，昨時代力量立委陳椒華更公開時任鏡電視董座裴偉去年12月在股東會議上的音檔，質疑總統蔡英文、行政院長蘇貞昌伸手NCC喬電視台。時代力量黨中央黨部今（28日）早上到NCC大門召開記者會，針對周玉蔻違反《衛星廣播電視法》、《個人資料保護法》，正式向NCC遞交檢舉函，要求NCC硬起來，NCC主委陳耀祥出來負責

時代力量台中市議員參選人吳佩芸強調，過去這一段時間，負面選舉、抹黑造謠幾乎佔據了所有公共版面，這根本不是台灣人期待的選舉模樣，更不是民主選舉該有的長相。這段時間，周玉寇為了自己跟立委蔣萬安的恩怨，先在自己臉書上揚言要爆料當年蔣孝嚴在晶華飯店開房間的誹聞女主角後，利用自己主持的民視新聞台53台《辣新聞》，連日大篇幅炒作誹聞案，並公布誹聞當事人姓名、照片甚至是婚姻等涉及個人資料之資訊。

吳佩芸認為，《辣新聞》跟周玉蔻的作為，已是將具有公共性質的衛星廣播電視新聞台節目淪為周玉蔻發洩個人恩怨，以及表演抹黑攻擊的工具，完全沒有善盡社會責任，更沒有注意到事實查證及公平原則，更過分的是，完完全全侵犯了個人的隱私權。

吳佩芸表示，自己過去也曾經歷過側翼網軍在網路上以不實資訊抹黑、毀損名譽，甚至部分官司還在進行中，對於受害者的遭遇感同深受。吳佩芸呼籲，NCC應該要依法裁罰，給全體國人跟遭毀謗當事人一個交代。並強調台灣的選舉面貌不該只剩負面攻擊、惡意抹黑，應回歸到政治理念、政策願景，拿出證據、拿出真理辯論，這才是對台灣未來改革有實質幫助、深化也健全民主之發展。

▲吳佩芸。（圖／記者蘇晏男攝）

▲吳佩芸。（圖／記者蘇晏男攝）

時代力量台北市議員參選人劉仕傑提到，自己過去同樣經歷過被側翼粉專抹黑造謠、毀損名譽，因此對於近日媒體、周玉蔻所造成的媒體亂象感到相當氣憤。很遺憾台灣的民主政治淪落為抹黑、造謠、利用媒體進行輿論操弄的負面選舉大行其道，這不是過去民進黨在野的時候，一再批評、一再反對的介入媒體輿論操作及負面選舉模式嗎？

劉仕傑說，但是當我們看到，民視新聞台，辣新聞節目，淪為周玉蔻發洩個人恩怨與表演之工具，不僅民視新聞台沒有善盡社會責任，同時也未注意事實查證及公平原則。更可悲的是，節目主持人濫用媒體公器，壓縮其餘公共議題討論的空間，就是有害於公共利益，更有違反個人資料保護法，傷害無辜民眾名譽的情形。

劉仕傑認為，當全國人民都在質疑NCC有府院黨政高層黑手介入的現在，時代力量再次呼籲NCC，請依法處理，不要包庇或雙標。

時代力量台北市議員參選人陳志明則表示，近日媒體、名嘴亂象都讓社會大眾關注且憂慮府院黨政高層是否有將黑手深入NCC，倘若真的有政治黑手伸入NCC，不僅影會響媒體的新聞自由，更是讓媒體淪為政黨工具。

對於陳椒華昨在立法案質詢行政院長蘇貞昌時公布的錄音檔，陳志明強調，蘇貞昌昨日雖一再否認介入NCC審查過程，但卻不敢回應裴偉是否在說謊。如此證據確鑿的錄音，裴偉或蘇貞昌雙方卻都否認，其中定有一人在說謊。所以，時代力量希望藉這個機會，請NCC硬起來，請陳耀祥硬起來，將鏡電視執照審查過程公開透明，同時請陳主委出來說清楚、講明白，到底鏡電視執照審議一案，蔡英文總統、蘇貞昌院長、民進黨前秘書長洪耀福有沒有對NCC施壓，請給全體國人一個交代。

記者會最後，吳佩芸將檢舉函遞交給NCC電台與內容事務處簡任視察黃財振，表達時代力量嚴正立場，要求NCC盡速給全體國人及遭毀謗當事人一個交代，避免淪為府院黨政高層介入媒體的打手，甚至放縱名嘴亂象，惡化台灣民主。

▼時代力量檢舉函內容。（時代力量提供）

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