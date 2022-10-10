她被綠營狂打反成「政治新星」　他看這一都選戰傻了：究竟有多怕

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／趙蔡州報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安近期不斷遭綠營猛攻，從指控博士論文抄襲、資策會研究引用爭議、補習上台大到樂儀旗隊風波，沒想到網路聲量不跌反升。一名網友認為，民進黨似乎越來越不會選舉了，一直追著亂打根本是在幫高虹安造勢，直呼「民進黨到底有多怕高虹安，才會這樣嚇到挫賽，完全荒腔走板」。

原PO在批踢踢以「民進黨應該完全不理高虹安」為題表示，民進黨是越來越不會選舉了，一直在幫高虹安造勢，簡直是史上最失策，「高虹安能從一個默默無名的鴻海員工，短短兩年躍升成一個超級政治新星，很大一部分要拜民進黨所賜」。

他認為，「民進黨動用所有黨媒，側翼，國家機器不斷在幫高虹安增加知名度，甚至已經將高虹安推向十年後可選總統的高度」、「民進黨難道不懂最好的選戰，就是完全忽視對手，好好為自己的政策爭取版面」。

他最後也疑惑問說「民進黨到底有多怕高虹安，才會這樣嚇到挫賽，完全荒腔走板？」

▲原PO貼文吸引大量網友回覆。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，有人說，「不理她（高虹安）的話，她就會變成8年後的台北市長、16年後的台灣總統」、「越打民調愈高，原本要投林耕仁的紛紛集中到高虹安身上」、「好用的招式DPP不會只用一次，只不過現在人民會看了」、「高虹安越打越讓人發現她超強，實際上根本都在捧紅她」。

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