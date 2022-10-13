夫妻離婚雙方父母也參戰！談判破裂搶兒孫　她扭傷腰怒告親家

▲夫妻鬧分手，雙方家長出面談判爆發拉扯衝突。示意圖與本案無關。（圖／達志示意圖）

記者劉人豪／高雄報導

高雄一對夫妻鬧離婚，驚動兩邊父母面對面喬，談到2個孫子的照顧問題時，當場爆發「搶人大戰」，衝突中男方母親不慎扭到，氣得告是親家把她推倒。高雄地院審理後認為她受傷是自己造成，判親家無罪。可上訴。

判決書指出，梁姓男和陳女婚後育有未成年一男一女，2021年7月兩人吵架鬧離婚（現已離婚），雙方家長出面協調，談到孫子的照顧時間分配問題發生口角衝突，談判破局後，梁母指示兒子去把孫女抱回來，陳父見狀，便上前想把梁母抱著的孫子搶回，梁母於此其間遭受推擠而向前踉蹌摔倒，導致腰部扭挫傷。梁母覺得陳女父親推擠她，才害她受傷，因此對他提告。

高雄地院審理時，陳父坦承當時確實有伸手要搶抱孫子，但沒有碰到梁母，「我向前走幾步就停了，手根本都沒有碰到」，強調沒看到梁母有跌倒，「我不認為她有受傷」。

法官勘驗案發現場監視器錄影畫面，發現陳父上半身與梁母右上半身曾短暫接觸，隨後梁男介入2人中間，才讓梁母受擠壓而踉蹌，沒有看到陳父有出手推人之行為。

另外，陳父在當時看到孫子被抱著，如果出手推人的話，孫子很有可能會跟梁母一起跌倒，法官認為，陳父不會冒這樣的風險推倒梁母，判決無罪。可上訴。