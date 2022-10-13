腦中惡魔狂飆他髒話「不准吃藥」　他崩潰20年…1觀念翻轉人生

▲突然感情冷漠、社交退縮，可能是思覺失調症的警訊。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名思覺失調症病友(化名：安安)，國中時就開始發病，出現幻聽、幻視的症狀，家人剛開始還以為他「卡到陰」，帶他四處跑宮廟處理，後來症狀一直都沒有好轉。安安發病20多年後接受凱旋醫院全方位治療，現在已經有穩定的工作和收入，現在每天看著存摺數字一點一滴增加，過節能給父母紅包，回診時又能買杯珍奶犒賞自己，也成為他人生最幸福的事。

收治病例的凱旋醫院社區精神科醫師鄭塏達說，安安初期就醫時，病識感不佳，有時住院服藥穩定，但出院後又不按時吃藥，安安說，他的腦袋裡總有個聲音，叫他不要吃藥、把藥丟掉，有時還會對他飆髒話，導致病況加劇，多次住院治療。

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▲高雄市立凱旋醫院社區精神科醫師鄭塏達。（圖／記者許宥孺攝）

鄭塏達指出，疾病復發會造成腦部功能不可逆的損傷，認知判斷力、病識感會越來越差，身體功能會越來越退化，「反覆性急性發作，不僅病友本身症狀更嚴重，因大腦結構改變引發早發性失智的風險增加」。即便個案有想做的事情，但卻無力去完成。幸好安安發病20多年後，接受院方全方位照護和治療，現在已經能明顯提升人際互動。

鄭塏達說，安安接受治療後，現在找到自我價值，他很感謝洗車廠老闆願意接納他、給他工作機會，同事也對他很包容，安安現在每天清早6、7就想出門，提早到公司等著上工。

▲高雄市立凱旋醫院社區精神科醫師鄭塏達分享個案。（圖／記者許宥孺攝）

安安告訴醫師，初期一天只能洗5台車，現在進步到一天20台車，他的開銷不大，每天領薪水就把它存進郵局，看著存摺數字一天一天增加，他可以在過節時，包給辛苦的父母紅包；每個月回診時，就是他的心靈放風日，可以買一杯珍珠奶茶回家享受，「是最幸福的事！」

▲高雄市立凱旋醫院周煌智院長。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市立凱旋醫院周煌智院長表示，思覺失調症是一種因為「大腦生病了」，造成思考能力與知覺功能失調的精神疾病，在台灣的病友預估14萬人，盛行率約0.6%。許多人對於思覺失調症有「中邪、發瘋」、無法治療等錯誤觀念和異樣眼光，其實，思覺失調症病友只要透過及早發現和勇敢就醫，有機會跟正常人一樣正常工作和生活。

高雄市立凱旋醫院社區精神科徐淑婷主任表示，思覺失調症依病程發展可分為「發病前」、「潛伏期」，以及較嚴重的「活躍期」和「殘餘症狀期」，每一時期的主要表現症狀不盡相同。

▲高雄市立凱旋醫院社區精神科徐淑婷主任。（圖／記者許宥孺攝）

「發病前」通常沒有或只有少量症狀；「潛伏期」症狀以工作和社交能力減退、失眠、多疑、情感淡漠等負性症狀主；「活躍期」有較明顯的正性症狀，像是幻覺、妄想、語無倫次、躁動不安、思想紊亂等；至於「殘餘症狀期」，除了正性和負性症狀加劇，認知和情感功能也會嚴重衰退，記憶力與判斷力差、情緒容易焦躁易怒。