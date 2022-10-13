開國門首日！旅客變多了　國光客運桃園機場路線「明起二度增班」

▲國道客運桃園機場路線旅客回流了。（圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

國境今(10/13)解封，桃園機場迎接首波出入境旅客2萬人，國道客運今起針對桃園機場路線也大幅增班，最多增班7倍，經今首日觀察搭載率不俗，國光客運今再度宣布增班，明天(10/14)起增加往返共4班次，總班次可達到32班，較解封前增8倍。

國道客運桃園機場路線受疫情重創，班次幾乎砍到見底，僅維持基本運能服務機場工作人員和少數旅客，如今國門大開，國光和統聯客運今起大幅加班，部分桃園機場路線最多增班7倍。

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其中國光客運1819線桃園機場往返台北車站，今起往返班次從4班增加為往返28班次，平均每小時一班車。統聯客運台中往返桃園機場1623路線，今起從來回4班增班為26班次，宜蘭往返桃園機場1661路線也從來回6班增班為10班。

▲國道客運桃園機場路線旅客回流了。（圖／國光客運）

由於今天國境解封首日，早上班次搭乘情況尚稱理想，平均每班車約有10名旅客。國光客運今再宣布增班，明天(10/14)起增加早班車往返各兩班，總班次增加為32班次，增班幅度相較解封前上看8倍。

國光客運表示，增加班次為早上5時與6時自起站國光台北車站發車，搶攻機捷首班車前商機，返程為早上6時20分與7時20分自桃園機場二航廈站發車，為慶祝邊境開放，國光客運桃園機場站也貼心準備口罩送給旅客，只要是臨櫃購買紙票都可以獲贈口罩一只。

統聯客運表示，今天國境解封上午至下午的客況，平均每班車載客約8到10人，將會視個別班次售票狀況採機動加班方式，暫不會採固定加班模式，若觀察一陣子後售票狀況明顯穩定增加，將固定加班班次。