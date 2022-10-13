　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國門解禁旅客量急升　張國煒估農曆年期間出現「報復性旅遊」

▲▼黃珊珊團隊拜會星宇航空。（圖／記者陳家祥攝）

▲黃珊珊團隊拜會星宇航空。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著疫情趨緩，政府宣布自10月13日起大開國門，正式迎接疫後新經濟時代的來臨。星宇航空董事長張國煒13日受訪表示，第4季旅客量有急遽上升狀況，但還需要點時間才能完全恢復；且目前接近年底，他預估，「報復性旅遊」要等到明年過年、農曆年的波段，會比較正常。

張國煒接待北市無黨籍市長參選人黃珊珊參訪。針對邊境開放，他表示，第4季大家期待報復性出遊，但他認為開放的時間點已經到年底，第4季旅客量有急遽上升狀況，「可是你說是不是好到完全恢復？這要有點時間」。

張國煒分析，國人現在比較喜愛的日本，目前也面臨很多人力短缺問題，這幾天有些友航也陸續把航班取消，主要是經過2、3年的疫情，大家都為了節省成本把人力部分減到最低度過寒冬，突然間跳過春天夏天直接進來，大家都有點措手不及。

張國煒指出，日本尤其對人力的部分，平常都要花很長的時間建置人力，所以突然開放也造成他們人力上很大的缺口，因此不是說現在馬上要開多少就多少。

另外，張國煒也提到，現在開放初期也有15萬人限制，真的要恢復比較正常應該是明年過年那個區段，會比較是大家說的報復性出遊，應該會落在那時候。很多國人雖然很期待出國，但也要花點時間規劃行程，機票相對好買，可是飯店很多也是歇業了。

「有些像外面講的，以前日本的中國觀光客很多，在當地有很多會講中文的接待人員，現在也都沒有了。」張國煒說，這樣的狀況下，也造成很多國人在規劃行程上的困擾，因為溝通上會有障礙，這都要花點時間大家去把這些東西帶回來，「第4季從今天開始旅客人數上來是蠻多的，可是如果真的要恢復到報復性，應該要等到農曆年的波段，會比較正常」。

媒體追問，目前機票銷售的狀況如何？張國煒說，陸續都還在進來，力道還算不錯，陸續有在規劃行程，至於實際多少量，現在還看不是很清楚，「不過量跟前2年比是沒話講」。

張國煒說，國人要出國還是要計畫一下，也不是盲目出去就出去，且當地也還有防疫規定，大家要搞清楚摸清楚，那麼就沒出國，當初熟悉的店家、聯絡方式現在可能都不存在，所以大家要重新摸清楚出摸，需要點時間。

►坐整天臀部也沒壓力！「日本旭川軀幹定位護脊紓壓坐墊」驚爆價990元

ET快訊
新變異株BF.7來了！「免疫逃脫能力」更強　最新症狀一次看
台積電Q3毛利率飆60.4％　每股賺10.83元創新高
快訊／新北市又破萬　全台各縣市確診分佈曝
快訊／解封日！本土+53356　今年本土累積破700萬
下任行政院長？　蘇貞昌看向「他」笑了
有出清「*」別急著搶！神人揭好市多標價秘密　認證1尾數才優惠
快訊／台積電再下探！　台股大跌270點摜破12900
林襄被拍到抽菸！　經紀人道歉：她會努力戒掉
羅志祥無預警宣布「重磅喜訊」！　最新計畫曝光
回家看阿嬤遇劫！25歲騎士遭輾爆頭　肇事駕駛下跪磕頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王世堅讚韓國瑜是寶山！　「國民黨是坐在上面的乞丐」

國民黨再爆蔡適應家族違法借牌！　包自來水工程3000多萬

「誰對閣揆有興趣可以來推薦」　蘇貞昌講完看向鄭文燦相視而笑

「黃珊珊漫天撒錢、蔣萬安了無新意」　綠議員轟：藍白別再打假球

國門解禁旅客量急升　張國煒估農曆年期間出現「報復性旅遊」

張善政承諾成立婦幼局　鄭運鵬批：對政府機關不熟悉

LIVE／來看出國旅客多開心！　蔡英文視察桃園機場歡送出境國人

美國把台灣列「有邊境嚴管」　王必勝：透過外交部向美方反映

再發振興券？　行政院：各界建議都會研究評估

蔡培慧包場請鄉親看《他還年輕》　主角吳晟應邀與觀眾座談

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

王世堅讚韓國瑜是寶山！　「國民黨是坐在上面的乞丐」

國民黨再爆蔡適應家族違法借牌！　包自來水工程3000多萬

「誰對閣揆有興趣可以來推薦」　蘇貞昌講完看向鄭文燦相視而笑

「黃珊珊漫天撒錢、蔣萬安了無新意」　綠議員轟：藍白別再打假球

國門解禁旅客量急升　張國煒估農曆年期間出現「報復性旅遊」

張善政承諾成立婦幼局　鄭運鵬批：對政府機關不熟悉

LIVE／來看出國旅客多開心！　蔡英文視察桃園機場歡送出境國人

美國把台灣列「有邊境嚴管」　王必勝：透過外交部向美方反映

再發振興券？　行政院：各界建議都會研究評估

蔡培慧包場請鄉親看《他還年輕》　主角吳晟應邀與觀眾座談

王世堅讚韓國瑜是寶山！　「國民黨是坐在上面的乞丐」

無法從手機投影電影　外媒曝iOS 16不再支援舊Apple TV

宣稱小學槍擊案是「騙局」　美國陰謀論者瓊斯判賠307億！

避免五一集體休假再上演　台鐵公司化子法增訂「防堵類罷工條款」

17年不間斷！建設公司攜手議員砸400萬...贈萬本書　25校受惠

機場檢疫流程改「下機就領快篩」　王必勝：旅客再多都沒問題

破壞兌幣機偷現金、竊工地電線　基隆竊盜集團3人落網

不管怎樣都有10%人不喜歡你！人際關係1：7：2法則　不必討好所有人

台積電Q3毛利率飆60.4%　每股賺10.83元創新高

快訊／今本土+53356！新北市又破萬　各縣市分佈曝

2寶爸當街遭爆頭亡！　 女兒近距目擊嚇壞奔逃

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

被蔡英文「一句話」氣到發瘋！　李遠哲：無法再跟她溝通

李遠哲：政黨執政後腐化比過去更快

快訊／4個月役男「不必補役期」　國防部：按年次來區分

陳時中沒救了？　前綠委曝兩大關鍵：選舉已成「垃圾時間」

李遠哲、蔡英文恩仇錄一次看　曾幫宇昌案背書、又逼宮讓位賴清德

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

連高嘉瑜也不想淌渾水？　媒體人轟陳時中內湖路口造勢「不長眼」

粉絲想脫單求幹譙　陳時中笑回1句話

「誰對閣揆有興趣可以來推薦」　蘇貞昌講完看向鄭文燦

陳時中尷尬了！　張斯綱抓「違規掛看板」：總統級幕僚太掉漆

李遠哲批蔡英文「2050淨零轉型」做不到　總統府駁斥

即／逢甲認定「論文仍屬原創」　許淑華回應了

再發振興券？　行政院：各界建議都會研究評估

更多熱門

相關新聞

又增1兒童重症！8歲童染疫1個月後爆MIS-C

又增1兒童重症！8歲童染疫1個月後爆MIS-C

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內又新增1起兒童重症，是1名8歲男童，8月中下旬確診新冠，後續在9月23日出現發燒、全身紅疹、腹痛等症狀，隔天到急診懷疑MIS-C住院，後續於心臟超音波檢查發現，冠狀動脈擴大、心包膜積水，所幸經過治療已經於9月28日出院，目前兒童重症累積244例，當中有158例屬於MIS-C。

快訊／本土+53356「解封日迎第二高峰」　今年本土累積破700萬

快訊／本土+53356「解封日迎第二高峰」　今年本土累積破700萬

「誰對閣揆有興趣可以來推薦」　蘇貞昌講完看向鄭文燦

「誰對閣揆有興趣可以來推薦」　蘇貞昌講完看向鄭文燦

直擊／解封第1天！民眾嗨：等好久了

直擊／解封第1天！民眾嗨：等好久了

超商「美式、拿鐵買2送2」爽喝2天

超商「美式、拿鐵買2送2」爽喝2天

關鍵字：

張國煒邊境解封新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

林襄被拍抽菸形象全毀！　經紀人道歉：會努力戒掉

快訊／彰化水泥泵浦車衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

橘色惡魔不想走！台學校1規定卻嚇壞日學生

翹臀妹深蹲「噗一聲」！褲子溼整片教練尷尬

國小女童190公分！親姊身高也超驚人

網友又挖「曾跟Sabrina同台」！LULU嘆：快煩死

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面