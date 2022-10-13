國門解禁旅客量急升　張國煒估農曆年期間出現「報復性旅遊」

▲黃珊珊團隊拜會星宇航空。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著疫情趨緩，政府宣布自10月13日起大開國門，正式迎接疫後新經濟時代的來臨。星宇航空董事長張國煒13日受訪表示，第4季旅客量有急遽上升狀況，但還需要點時間才能完全恢復；且目前接近年底，他預估，「報復性旅遊」要等到明年過年、農曆年的波段，會比較正常。

張國煒接待北市無黨籍市長參選人黃珊珊參訪。針對邊境開放，他表示，第4季大家期待報復性出遊，但他認為開放的時間點已經到年底，第4季旅客量有急遽上升狀況，「可是你說是不是好到完全恢復？這要有點時間」。

張國煒分析，國人現在比較喜愛的日本，目前也面臨很多人力短缺問題，這幾天有些友航也陸續把航班取消，主要是經過2、3年的疫情，大家都為了節省成本把人力部分減到最低度過寒冬，突然間跳過春天夏天直接進來，大家都有點措手不及。

張國煒指出，日本尤其對人力的部分，平常都要花很長的時間建置人力，所以突然開放也造成他們人力上很大的缺口，因此不是說現在馬上要開多少就多少。

另外，張國煒也提到，現在開放初期也有15萬人限制，真的要恢復比較正常應該是明年過年那個區段，會比較是大家說的報復性出遊，應該會落在那時候。很多國人雖然很期待出國，但也要花點時間規劃行程，機票相對好買，可是飯店很多也是歇業了。

「有些像外面講的，以前日本的中國觀光客很多，在當地有很多會講中文的接待人員，現在也都沒有了。」張國煒說，這樣的狀況下，也造成很多國人在規劃行程上的困擾，因為溝通上會有障礙，這都要花點時間大家去把這些東西帶回來，「第4季從今天開始旅客人數上來是蠻多的，可是如果真的要恢復到報復性，應該要等到農曆年的波段，會比較正常」。

媒體追問，目前機票銷售的狀況如何？張國煒說，陸續都還在進來，力道還算不錯，陸續有在規劃行程，至於實際多少量，現在還看不是很清楚，「不過量跟前2年比是沒話講」。

張國煒說，國人要出國還是要計畫一下，也不是盲目出去就出去，且當地也還有防疫規定，大家要搞清楚摸清楚，那麼就沒出國，當初熟悉的店家、聯絡方式現在可能都不存在，所以大家要重新摸清楚出摸，需要點時間。