「苗栗熱狗」變了！在地人要市長幫找回美食　走味原因曝光

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗人口中所稱呼的「熱狗」最近好像變了口味，詢問店家，原來是受國際大環境影響，主要原料「魚漿」無法進口，因此有些店家停賣，有些則是緊急請在地業者，製作外形相近的「熱狗」應急，但喜歡吃的民眾一吃就吃出來味道和以前不一樣。

▲「苗栗熱狗」是很受歡迎的在地銅板美食，最近有民眾發現它變小了，也有人覺得味道變了。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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苗栗人口中的「熱狗」外觀看起來很像黑輪，口味比較接近「甜不辣」，一般是用油炸或乾煎，消費者多數會加韭菜醬油，增加香味，也能直接加在水晶餃湯，還能切片清炒韭菜花，簡單又好吃，是很受歡迎的銅板美食，最近有民眾發現它變小了，也有人覺得味道變了，甚至變得很難買，

據了解，「苗栗熱狗」以湯家大肉圓、阿鄭伯小吃和江技舊記等3家小吃店為苗栗市主要販賣店家，初估每天賣出約5千條上下。最近連苗栗市長邱鎮軍都接到市民反映，抱怨「苗栗熱狗」口感變了，希望市長協助找回大家味蕾中熟悉的美味。

邱鎮軍在接獲市民反映後詢問店家，發現原本供貨的中部廠商，因為受到國際大環境影響，主要原料魚漿無法進口，中部製造商斷料只能停止供應，因此有些店家停賣，有些則是緊急請在地業者，製作外形相近的「熱狗」應急。

湯家大肉圓員工說，原先「苗栗熱狗」斷料後，改請在地製造廠商以別種魚漿製作，但尺寸變了較小，原本3條35元的售價，調整為5條35元，有顧客說新配方比較好吃，也有人習慣舊口味，而接到民眾反應的店家，只能向廠商討論，希望業者儘速找到原配方，找回大家最熟悉的「苗栗熱狗」味道。

▲「苗栗熱狗」是很受歡迎的在地銅板美食，最近有民眾發現它變小了，也有人覺得味道變了。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗熱狗(上)的外型和黑輪(下)相近，但口感差異很大，是很受歡迎的在地美食。（圖／資料照片）