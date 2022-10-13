全台首例！虛擬幣提款機公司負責人涉洗錢　BTM成活動水房

▲刑事局電偵大隊破獲台灣首例BTM代理公司負責人協助詐騙集團洗錢案例。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局電偵大隊宣布破獲台灣虛擬貨幣新創公司「艾碧有限公司」涉嫌引進虛擬貨幣比特幣BTM匯款兌換機，協助詐騙集團騙取民眾現金購買虛擬貨幣轉匯；警方指出，這些BTM等同「行動水房」，光明正大幫詐騙集團洗錢且難以追查，刑事局掌握最少有6名輕熟女因誤信網路戀愛交友詐騙，特地領現金去BTM轉匯比特幣給詐騙集團，被害人財損逾421萬，刑事局日前約談艾碧負責人莊男（42歲、經查有恐嚇、詐欺前科）到案。

刑事局指出：電偵大隊分析「165反詐騙諮詢專線」多位女性被害人遭詐騙案件，發現多名被害人遭「假交友真詐財」誘騙，但均到北市忠孝東路4段商圈操作「比特幣BTM」，將現金存入機台以購買虛擬貨幣，再轉匯到詐騙集團的虛擬熱錢包中。

警方表示，這是全台第一例BTM公司協助詐騙集團洗錢案件，顯示部分詐騙集團洗錢，已從騙匯到人頭帳戶後購虛擬貨幣洗錢、進化到利用「比特幣BTM」製造洗錢斷點，刑事局電偵大隊與台北市士林分局、桃園市刑大科偵隊共組專案小組，將案件報請台北地檢署指揮偵辦。

專案小組從今年7月持搜索票率續扣押艾碧有限公司名下位於北市東區、西門町及市區的BTM匯款機5台，經查這些機台都是世界前3大BTM 製造商冰島的Lamassu公司所生產之Gaia、Tejo及Sintra3種機型之比特幣提款轉帳機，該公司以200多萬元進口10台BTM，警方行動查扣被害人曾使用轉匯比特幣、位於台北市西門町、東區商圈、古亭的5台機台。

▲台灣艾碧有限公司進口BTM機台，卻協助詐騙集團洗錢，圖為莊男進口的BTM型號。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，艾碧公司莊姓負責人鋪設BTM機台提供虛擬貨幣兌換、轉匯服務，但並未按政府《洗錢防制法》〈虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法〉等規定向金管會提報法遵聲明書，甚至還把BTM機台內的身分認證功能關閉，儼然把BTM當作小型行動水房，助長詐騙集團犯罪氣焰。

電偵大隊幹員臥底發現，莊男甚至加入詐騙集團群組，公然推播他公司提供「BTM」洗錢服務，協助將贓款轉換為加密資產，匯款收取高達交易總額「12%」之手續費。

▲刑事局電偵大隊分析詐騙集團利用BTM犯罪手法示意圖。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局說，世界各國及台灣合法大型虛擬貨幣商，網路下單僅收取千分之0.5～1的手續費，莊男公司的BTM手續費相當高，除非犯罪分子用來洗錢外，一般民眾投資虛擬貨幣不可能使用。

警方行動查扣比特幣BTM機台5部、新台幣238萬8,500元、蘋果手機1支、智慧手錶1支、Mac mini 主機1台，並約談艾碧公司負責人莊男到案，莊男坦承公司BTM機台確實協助詐騙集團洗錢，警詢後依觸犯《洗錢防制法》將莊函送台北地檢署偵處。

刑事局指出，台灣BTM代理業務如雨後春筍般引進，但已有詐騙集團使用BTM充當活動水房公然洗錢，警查出艾碧在台南、高雄地區也鋪設5台BTM，將循線擴大追查，並透過165反詐騙資料庫，擴大調查這類公司有無洗錢，協助詐騙犯罪問題。

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