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社會 社會焦點 保障人權

第一視角曝！彰化大貨車「超囂張逆向」　女駕駛氣炸：朝我衝來耶

▲▼彰化一輛大貨車貪快逆向行駛100m。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大貨車字路口駛出後，直接左轉逆向。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化一名曹姓女子11日下午3時許與先生駕車返家，行經員林莒光路時，赫然發現前方一輛大貨車為了貪快便宜行事，竟在馬路上大剌剌逆向100公尺，隨後再切到對向車道，令目睹全程的曹女痛斥「太誇張，根本危險駕駛！」警方獲悉後目前已調閱路口監視器，將請大貨車駕駛到案說明。

路口監視器畫面拍下，大貨車自旁邊路口駛出後，竟疑似因麻煩、不想迴轉，稍微探了探頭後，大剌剌地在馬路上逆向；曹女發現大貨車違規，嚇得急忙減速右切閃躲、嚇出一身冷汗，而大貨車也毫不客氣，逕自佔據內線車道，逆向行駛約100公尺後，於路口切往對向車道離去。

▲▼彰化一輛大貨車貪快逆向行駛100m。（圖／記者唐詠絮翻攝）

曹女表示，當時正好與先生駕車返家，目睹大貨車逆向全程，痛斥「現在是怎樣？逆向這麼大搖大擺？太誇張，根本危險駕駛！」

曹女受訪時表示，那邊旁邊是果菜市場，當天遠遠就看到大貨車左轉過來，一路逆向不減速，「我那時候是開內線車道，結果他(大貨車)直接衝著我的車頭來耶！完全沒有要閃的意思，我還對著他閃大燈，結果他完全不閃也不減速，最後快要撞上了，我才閃到外線車道！」曹女認為，對方可能是慣犯、時常這樣開車，否則怎會如此大搖大擺？

針對大貨車危險駕駛，警方獲悉後也呼籲用路人勿貪方便搶快，後續也將調閱監視器畫面，請駕駛到案說明。

▼曹女發現大貨車迎面駛來，嚇得急忙閃避。

▲▼彰化一輛大貨車貪快逆向行駛100m。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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