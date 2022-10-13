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老公私訊傳「大家好」　她一看超問號！原因逗樂3.9萬人：你好啊

▲▼滑手機,傻眼,疑惑,簡訊,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲很多人都會將心情PO在網路上。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人遇到疑難雜症，或是單純想要抱怨，隨手截圖就會PO上網，近日便有一名網友發文表示，老公傳訊息給她時，劈頭就說「大家好」，讓她感到匪夷所思。而原因曝光後，讓大票網友笑翻，「真好相處欸」、「你好啊！完全被老公猜中」。

這名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼出截圖，聊天室的對象是老公，劈頭就說「大家好！」對此，她不禁感到納悶，進而反問「大家？這又不是群組，只有我們兩個啊？」

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老公看到這樣的疑問後，出言解釋「啊你每次都把我們的對話截圖給大家看，我是不用跟人家問好膩？」老公實在的原因也讓大票網友笑翻，貼文PO出沒多久，就吸引超過3.9萬人按讚。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲貼文吸引超過3.9萬人按讚。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

底下網友紛紛回應，「這個男人的幽默挺高級的」、「立馬又截圖發爆料了」、「笑死我了！超有道理！超有禮貌」、「說得好有道理，我竟然無法反駁」、「這麼說好像也對」、「老公的高級幽默，我剛剛笑翻」、「彬彬有禮的好男人，嫁對了」、「好煩的老公XD」、「一句大家好，還真的派上用場了」、「好可愛的老公」、「想反駁些什麼，但又無能為力」。

還有網友歪樓，「這個膩，我合理懷疑是高雄人」、「是高雄人膩」、「一看就知道是高雄人膩」、「這位老公是台南人膩」、「啊這位老公是台南人膩？因為台南語氣常會『啊』開頭、『膩』結尾」。

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