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秋冬呼吸道病毒流行！　王必勝：口罩政策11月後才討論

▲▼9/26中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

近日逐漸進入秋冬季節，不少呼吸道疾病包括流感、呼吸道融合病毒、肺炎鏈球菌等陸續增加。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，對抗呼吸道傳染病就是戴好口罩，所以戴口罩政策暫時不會調整。至於何時會討論調整政策，他坦言「會比較晚討論這問題，我想應該是11月後才有機會討論這問題。」

針對秋冬呼吸道病毒感染，王必勝表示，目前社區中有很多呼吸道病毒在流行，包括一般細菌，目前看到比較主要的就是流感，剛剛說第40周有184例，呼吸道融合病毒有118例，還有一種是肺炎鏈球菌感染有65例。

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王必勝說，不管是小兒或是成人，不只是新冠跟流感會感染，幼兒部分可能要特別注意呼吸道融合病毒，肺炎鏈球菌部分小孩也都有可能感染。

王必勝直言，今年冬季呼吸道相關疾病不管大人小孩都有比較嚴重，如何因應這樣事情，最主有兩個辦法，第一是有疫苗可以接種且符合資格就可以接種，相關幼兒疫苗也都還在持續施打，流感疫苗也已經在10/1開始施打，打氣目前看起來都還不錯，希望大家去打好疫苗，增加保護力。

至於何時調整口罩政策，他則表示，戴口罩除了預防新冠之外，對冬季的呼吸道傳染病也有很好防護效果，「我想應該是11月後才有機會討論這問題。」

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